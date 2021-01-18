Ця добірка віталень з аристократичним характером для тих, хто мріє про заміське життя. У таких кімнатах добре відпочивати й проводити час у колі близьких людей.

Про інтер'єри віталень зі стриманим та спокійним дизайном повідомляє журнал Dezeen.

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Budge Over Dover, Австралія



Відритий простір з яскравими елементами / Фото Dezeen

Тут зробили плавне відчуття простору, з'єднавши велику кухню і вітальню в одне приміщення. В інтер’єрі використали глибокі кольори, деталі з темного дерева і мармурові поверхні.

Гостьовий будинок Esperinos, Греція



Стиль вітальні дещо футуристичний і незвичайний / Фото Dezeen

Ця кімната незвична своїми мохово-зеленими стінами. Природний колір розслаблює та гармоніює із краєвидом за вікном.

Ферма на острові Whidbey, США



Тут зробили велику зону для релаксу / Фото Dezeen

Скляні стіни, сільський пейзаж, дерев'яна підлога та камін в центрі простору – ця вітальня приваблює своєю простотою. Тут можна спостерігати за зміною пір року, а взимку особливо приємно сидіти біля відкритого вогню.

VS House, Індія



Поєднання витончених відтінків робить інтер'єр стильним / Фото Dezeen

Красивий мінімалістичний інтер'єр, індійські мотиви на подушках, простора зона для сидіння – ця кімната надовго залишається в пам'яті. Темне дерево, ротанг та стримані сірі відтінки додають інтер'єру вишуканості.

Nithurst Farm, Великобританія



У цій кімнаті зробили приємний мікс стилів / Фото Dezeen

Ще одна затишна ферма з величним інтер'єром. Вона віддалено нагадує давньоримські будівлі.

У приміщенні залишили необроблені високі бетонні стелі, на тлі яких чудово виглядають яскраві картини, штори та диван.

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