Музей Дизайну визнав найкращим об'єктом минулого року рожеву гойдалку. Цю інсталяцію встановили на кордоні між двома державами.

Автором проєкту стала архітектурна студія Rael San Fratello. Про це повідомляє офіційний сайт The Design Museum.

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Гойдалка була визнана найкращим дизайном року / Фото instagram.com/rrael

Три прості гойдалки, які врізали в стіну на кордоні, стали вірусними в мережі. Інсталяція дала змогу дітям з двох країн об'єднатися й гратися так, ніби стіни між ними немає.



У цього простого дизайну – глибокий політичний та соціальний контекст / Фото instagram.com/rrael

Гойдалка розташована одночасно в Ель-Пасо, штат Техас, та на території громади Анапра, Мексика.

В інстаграмі студії продемонстрували відео гойдалки:

Реалізація проєкту тривала 10 років через чутливість контексту. Архітектори мали на меті показати: усе, що відбувається з одного боку кордону, має вплив на протилежний бік.



Реалізація проєкту тривала 10 років / Фото instagram.com/rrael

Інсталяція була тимчасовою, однак її фото досі викликають чималий ажіотаж в мережі.

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