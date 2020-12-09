Завдання перетворити однокімнатну квартиру в багатофункціональне та затишне місце більше не викликає подиву. Натомість ідея про раціональне зонування та ергономіку дому стала новим дизайнерським та архітектурним трендом. Детальніше про те, як раціонально облаштувати однокімнатну квартиру – у нашому дописі.

Сучасні реалії змінюють не тільки щоденні звички, але й тенденції щодо облаштування помешкання. Про них повідомляє Дизайн 24.

Приклад інтер'єру: Мінімалізм і відкритий простір: фото інтер'єру сучасної квартири в Чернігові

Якщо раніше дім асоціювався здебільшого з відпочинком, зараз він вважається місцем, де об'єднуються усі необхідні зони як для дозвілля, так і для роботи. Навіть дизайн невеличких однокімнатних квартир у 2021 році включає ідею про багатофункціональність, відкритий простір та відмову від зайвого.

Зонування однокімнатної квартири



Однокімнатну квартиру потрібно поділити на зони / Фото Unusual-design

Універсальної формули зонування, яка ідеально підійде для кожної квартири, не існує. Адже для того, щоб продумати грамотний розподіл зон, необхідно врахувати:

кількість несучих конструкцій та розташування кухні/санвузла (через те, що ці параметри сталі, саме від них відштовхуються інженери, коли розпочинають роботу з реконструкцією чи переплануванням квартири);

та розташування кухні/санвузла (через те, що ці параметри сталі, саме від них відштовхуються інженери, коли розпочинають роботу з реконструкцією чи переплануванням квартири); кількість людей, які проживатимуть у квартирі ;

; звички господарів (для одних – важливе облаштування робочого місця, для інших – обов'язкова наявність гардеробу).



Зонування однокімнатної квартири за допомогою скляних перегородок / Фото Pinterest

Якщо вихідні дані дозволяють відмовитися від зонування за допомогою стін та громіздких дверей – ваш варіант – розробка дизайну однокімнатної квартири-студії.

Створюючи дизайн однокімнатної квартири, архітектори радять поєднувати між собою декілька приміщень. Найпопулярнішим варіантом при плануванні однокімнатної квартири у 2021 році буде об'єднання житлової кімнати з кухнею. Лоджія, утворена з поєднання студії та балкону, може стати чудовим місцем для домашнього кабінету. А невеличкий подіум в непрохідній частині приміщення замінить ізольовану спальню.



Робоче місце можна розмістити біля вікна або на лоджії / Фото ideas.homechart

Роздільний санвузол найкраще об'єднувати в суміжну ванну кімнату та туалет. Вивільнений від стіни простір використайте на власний розсуд: встановіть пральну машинку, корзину для білизни або містку шафу-пенал.

Щоб розумно розділити простір, використайте між різними зонами функціональні меблі або тонкі перегородки. Барна стійка стане альтернативною стіною між кухнею та вітальнею, а стелаж поділить простір між спальнею та робочим простором.



Функціональна перегородка, що відділяє спальне місце / Фото stroy-podskazka

Дизайн однокімнатної квартири з окремою кухнею передбачає облаштування невеликої їдальні. Для того, щоб зекономити місце в зоні для приготування їжі, встановіть вузьку стільницю або барну стійку, оберіть плиту на дві конфорки та вбудовану техніку, використовуйте відкриті полиці. Круглий скляний стіл займе менше місця та помістить за собою більше гостей, аніж квадратний аналог. Вдалим доповненням до столу стануть крісла на вузьких ніжках.

Зонування та дизайн однокімнатної квартири з нішею



У ніші можна розмістити спальне місце або кухонний блок / Фото Design-homes

Внаслідок багаторазових реконструкцій, квартири в хрущовках, панельних будинках або колишніх комуналках набувають чудернацьких форм. Тому такі приміщення потребують більш продуманого підходу до зонування та розміщення меблів, аніж квартири з "правильною" геометрією.

Нішу в однокімнатній квартирі варто оздобити світлою фарбою, щоб вона не вибивалася з загального концепту дому. В залежності від її розташування та загальної площі, тут можна розмістити кухню, спальню або робочий простір.

Ніша, розміщена на півночі, стане ідеальним варіантом для комори з кухонними гарнітурами та необхідним приладдям для приготування їжі. Якщо ж планування однокімнатної квартири дозволяє розмістити в ніші обідню зону, вам знадобиться компактний стіл, декілька стільців та підвісна люстра.



Подіум для сну – це зручно і стильно / Фото Design-homes

Просторі ніші стануть повноцінною спальною зоною. Ліжко з поглибленими висувними ящиками при такому використанні ще більше зекономить корисну площу дому.

Заглиблення перед вікном може перетворитися в куточок для хобі або робочий простір. В такому разі вам потрібен лише комп'ютерний стіл, зручне крісло та полички, виготовлені за індивідуальними замірами.

Інтер'єр однокімнатної квартири для сім'ї з дитиною

Концепт житла змінюється, якщо дизайн однокімнатної квартири включає дитячу. Адже в цьому варіанті важливо не лише продумати зону для дитячого ліжка та письмового столу, але й розмістити її в тій частині квартири, куди потрапляє якомога більше природного світла. Якщо в кімнаті одне велике вікно — зонування здійснюється за допомогою скла або тонких стелажів, через отвори яких проникатиме сонце. Якщо ж джерел природного світла декілька — сміливо купуйте розсувну перегородку. Це відокремить дитячу зону та забезпечить приватність усім мешканцям квартири.



Дитячу зону у цій квартирі відділили умовною перегородкою / Фото Lestnitsy-perila

Ліжко для однієї дитини може бути відкидним та містити шафу для зберігання одягу. Денна трансформація простору звільнить місце для ігор, а на вечірній час забезпечить комфорт та затишок. Розробляючи дизайн однокімнатної квартири для батьків з двома дітьми, варто звернути увагу на двоповерхові ліжка або висувні двоярусні дивани.

Для зберігання іграшок та книжок підійдуть навісні полиці, ящики та корзини.



Кімнату поділили за допомогою штор / Фото Stroy-podskazka

Як візуально розширити площу однокімнатної квартири

Перш за все, потрібно звернути особливу увагу на декорування стін і стелі. Обробку горизонтальних і вертикальних поверхонь найкраще проводити світлими оздоблювальними матеріалами. Для стін можна використати колір слонової кістки, а для глянцевої натяжної стелі підібрати стриманий білий.

Якщо без стін та міжкімнатних дверей не обійтися, віддайте перевагу варіантам з порід світлого дерева з елементами матового скла. Скляні поверхні відбивають світло, тому кімнати здаватимуться більш об'ємними.



Світлі відтінки візуально розширюють простір / Фото www.remontbp.com

Шафа-купе з дзеркальними дверцятами в добре освітленій зоні — це рішення, яке поєднає практичність та естетичність. Завдяки властивостям дзеркала кімната стане просторішою та світлішою. А щоб важкі фіранки не перешкоджали проникненню світла — використовуйте жалюзі.

Вибір стилю

Дизайн однокімнатної квартири теж має ряд особливостей. Насамперед це проявляється в раціоналізмі. Класичні та етнічні стилі варто залишити для оформлення просторих приміщень. Замість цього в сучасному дизайні однокімнатної квартири використовують функціоналізм, хай-тек, мінімалізм, лофт, ф'южн та елементи скандинавського стилю.



Однокімнатна квартира у скандинавському стилі / Фото Roomble

Серед основних трендів оформлення дизайну однокімнатної квартири в 2021 виділяють:

Використання натуральних матеріалів

Все більше людей змінюють свої звички та обирають розумне споживання. Виваженим стає вибір матеріалів для оформлення інтер'єру, а також меблів, декору та техніки. Зростає інтерес до матеріалів, які переробляються та можуть використовуватися повторно. Тому в оформленні однокімнатних квартир переважають натуральні матеріали: стабілізовані рослини, дерево, камінь та бамбук.



Сьогодні є попит на натуральні матеріали / Фото Umods

Компактність та адаптивність

Дизайн маленької однокімнатної квартири стимулює попит на меблі, які економлять місце та підлаштовуються під індивідуальні потреби власника. Звідси модульні кухні, збірні меблі та компактні елементи, які можна пристосовувати для різноманітних потреб.



У маленьких квартирах роблять вбудовані меблі до стелі / Фото electro-king.com.ua

Розумні технології

Програми стають більш різноманітними, простими та точними. Розумні технології все частіше застосовуються в архітектурі, в тому числі для планування однокімнатних квартир-студій. Smart-освітлення, автоматичний термостат, розумна розетка та система контролю протікання води – це технології, які спрощують життя вже зараз.



Різноманітні електронні прилади стають усе популярнішими / Фото Newsmarthome

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Коричневі відтінки та кольорові вкраплення

Мінімалізм зберігає вірність світлим та природним відтінкам, втім, їх популярність активно наздоганяє коричневий з всім доступним діапазоном кольорів. Використання бежевого, шоколадного або мідного — це ще одне свідчення, що природні матеріали з відповідною кольоровою гамою впевнено закріпилися в сучасних інтер'єрах.



Однокімнатну квартиру можна оформити у відтінках коричневого / Фото uytnyi-dom.com

Ще один помітний тренд, який зустрічається в оформленні квартир-студій та при оформленні однокімнатних квартир — відмова від монохрому та перехід до яскравих акцентів та візерунків (бірюзових, жовтих або помаранчевих кольорів).

Приклади оформлення інтер'єру в однокімнатних квартирах:

В маленьких помешканнях часто використовують скляні перегородки.

Кутова кухня дуже зручна в невеликому просторі.

Ліжко в ніші між вбудованими шафами.