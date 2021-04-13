Дизайн майбутнього: як може виглядати інтер'єр у 2100 роках – фото

American Home Shield вирішили озирнутися назад і створити проєкт, де вони показують, наскільки змінився дизайн інтер’єру. Як приклади вони використовують типовий будинок 1800-х, 2000-х і припускають, як можуть виглядати будинки у 2100-х. Ці концепції показують, що кожне десятиліття унікальне.

Дизайн інтер'єру – це велика частина нашого життя. Наші будинки характеризують нашу особистість і говорять про те, ким ми є. Однак спосіб, яким ми обираємо декорувати, розміщувати та зображати наші будинки, залежить не тільки від нас, а й від моди, технологій та тенденцій десятиліття, у якому ми живемо. Ми бачимо, як у будинку 1800-х, 2000-х, 2100-х прогресують сучасні технології. Це спільна робота дослідників, графічних дизайнерів та дизайнерів інтер'єрів за замовленням American Home Shield.

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Весь проєкт зайняв близько 2 місяців. Дизайнери розповіли, що надихнуло на його створення проєкту: "Ми почали працювати над цим проєкт після обговорень тенденцій інтер'єру, які були приблизно 30 років тому. Це призвело до дискусії про те, наскільки далеко зайшли інтер'єри за такий короткий період. Ми розглянули деякі історичні будинки та порівняли їх сьогодні, і подумали, що було б круто показати зміни на одному проєкті. Але коли ми починали це робити, ми подумали, що було б чудово подивитися, чи зможемо ми спробувати передбачити, якими будуть домашні інтер’єри в майбутньому. Тоді ми почали досліджувати патенти та тенденції, співпрацювати з дизайнером інтер’єрів, щоб передбачити майбутнє".

Візуалізація кухні 1800-х років / Фото boredpanda.com

Візуалізація кухні 2000-х років / Фото boredpanda.com

Візуалізація кухні 2100-х років / Фото boredpanda.com

Кухонна піч може здатися старовинною технологією, але до епохи промислової революції регулятора температури не існувало. Американці готували на відкритих багаттях, контролюючи температуру готування, піднімаючи або опускаючи горщик до полум’я. Однак сучасний регулятор температури – це лише тимчасове рішення для наших будинків. Плитою майбутнього керуватиме кухонний помічник AI "Bot Chef" з роботизованою рукою. Ви виглядатимете, як Том Круз, коли будете жестикулювати на цифровій інформаційній панелі майбутньої кухні. Налаштування параметрів махом руки позбавить вас від розповсюдження безладу з поверхні на поверхню, – пояснюють дизайнери.

Візуалізація їдальні 1800-х років / Фото boredpanda.com

Візуалізація їдальні 2000-х років / Фото boredpanda.com

Візуалізація їдальні 2100-х років / Фото boredpanda.com

Трапеза у їдальні 1800-х років відбувалася при денному світлі або при свічках. У сучасному дизайні перероблені шкільні стільці, які є легкими та зручними. У їдальні майбутнього є можливість запросити голографічних гостей. Розташування проєкторів, а не стільців навколо столу, також є ідеальним компромісом між телевізійною вечерею та свічками. "Ваші друзі будуть і розвагою, і джерелом світла", – додають автори проєкту.

Візуалізація вітальні 1800-х років / Фото boredpanda.com

Візуалізація вітальні 2000-х років / Фото boredpanda.com

Візуалізація вітальні 2100-х років / Фото boredpanda.com

Майбутня вітальня з використанням високих технологій. Меблі будуть здуватися, коли це не потрібно. Один центральний пристрій буде обробляти та захищати ваші потреби в цифрових носіях. На додачу, меблі будуть в ролі динаміків, а 3D-ігри та фільми оточуватимуть вас. Для цього спроєктовано багатошаровий об'ємний відеоекран. На даху будинку розташовані сонячні панелі для забезпечення електроенергією.

Візуалізація спальні 1800-х років / Фото boredpanda.com

Візуалізація спальні 2000-х років / Фото boredpanda.com

Візуалізація спальні 2100-х років / Фото boredpanda.com

Модернізм породжує мінімалізм, а спокійна атмосфера сучасної спальні зводиться до відсутності безладу. У майбутньому буде ще менше безладу, коли медіастіна (замаскована під шпалери) замінить і телевізор, і дзеркало. Ви можете моделювати одяг віртуально, не надягаючи його, а робот-зброя витягне його з вашого гардеробу, заощаджуючи простір і клопоти. Ліжко буде обладнане системою контролю сну для запису ваших снів.

Візуалізація ванни 1800-х років / Фото boredpanda.com

Візуалізація ванни 2000-х років / Фото boredpanda.com

Візуалізація ванни 2100-х років / Фото boredpanda.com

Сучасна ванна кімната – смілива та світла. Але медіаванну майбутнього можна пристосувати під ваш настрій. На відеостінах з'являться розслабляючі, чуттєві або підбадьорливі анімовані зображення. Багатонапрямний душ сприяє економії води, а ваше розумне дзеркало вмикає систему сканування показників тіла – так що ви можете перевірити свої "життєві показники" під час чищення зубів.

Ми спостерігаємо значний вплив технологій на наше життя і середовище. Людина прагне спрощувати рутинну роботу, створювати навколо себе комфортний простір. Сподіваємось, у майбутньому наші помешкання задовольнятимуть наші потреби максимально.