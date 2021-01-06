На дизайні кухні можна суттєво зекономити, якщо розуміти, що саме вам потрібно, а від чого можна з легкістю відмовитися. Розповідаємо, як зробити кухню функціональною, але не перевантажити зайвими деталями.

Планувати кухонний гарнітур потрібно відповідно до розміру сім'ї, а також способу життя і звичок. Про те, як можна зекономити простір та бюджет при облаштуванні кухні, повідомляє ресурс Ivd.

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Заплануйте маленький кухонний гарнітур



Вам не потрібен великий гарнітур, якщо ви не любите готувати / Фото Kvartblog

Якщо ви не любите готувати, ймовірно, більшість шаф будуть стояти пустими. Тому не витрачайте на них кошти. Залиште тільки справді необхідні предмети: мийку, холодильник, плиту та невелику стільницю.

Відмовтеся від духовки

Якщо не любите пекти, відмовтеся від духовки. Або купіть духовку з функцією мікрохвильової печі – так ви зекономите місце та кошти.

Зменшіть кількість конфорок

Навіть досвідчені домогосподині рідко використовують більше, ніж дві конфорки за раз. Якщо ви не любите готувати, вам навряд чи знадобиться більше.

Тому сміливо обирайте плиту з двома конфорками. Можна навіть придбати стильну мобільну плиту, яку після використання легко заховати в шафу.

Відмовтеся від верхніх полиць

Якщо у вас небагато кухонного начиння, верхні шафи можуть вам не знадобитися. Окрім того, їх можна замінити на шафу-вітрину, яка виглядає стильно та економить місце.



Відмовляйтеся від великого стола, верхніх шаф та інших непотрібних меблів / Фото Vashakuhnya

У нижні шафи вбудуйте холодильник

Якщо ви рідко готуєте та їсте вдома, можна не купувати повноцінний холодильник. Зараз існують стильні варіанти невеликих холодильників зі скляними дверцятами. Також можна звернути увагу на модель, що вбудовується в кухню.

Зробіть зону для сніданків

Актуально для тих, хто звик вдома тільки снідати. Виділіть невеликий куточок для електрочайника, кавової машини, невеликого набору посуду та полиці для зберігання снеків чи пластівців. Цього буде достатньо для того, аби зробити нескладний сніданок.

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Зробіть акцент на зоні відпочинку



На кухні можна зробити зону для відпочинку / Фото Dizainkyhni

Якщо ви робите кухонний гарнітур невеликим, місця на кухні стане більше. Його можна використати для того, аби розмістити зручну обідню зону, м'який диван, кілька крісел. Тут можна проводити вечірки й навіть переглядати фільми, якщо купити проєктор.