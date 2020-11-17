Довершено: 5 кухонь з усього світу, що вражають своїм дизайном – фото
Неймовірно стильні та затишні кухні з різних куточків світу. Вони неодмінно перевершать ваші сподівання.
Про стильні кухні з різних країн світу розповідає Dezeen.
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Кухня кольору індиго в Лондоні
У цій кухні дуже висока стеля / Фото Dezeen
Кухня проєкту під назвою Makers House від студії Liddicoat & Goldhill. Тут зберегли відкриті цегляні стіни.
З ними контрастують темно-сині шафи. Увагу приваблюють сталеві балки й полірована бетонна підлога.
Тотально чорна кухня у Данії
Кухня з вбудованими меблями чорного кольору / Фото Dezeen
Цей невеликий дім називають "Притулком". Він розташований на березі мальовничої водойми.
Кухня має панорамне вікно і суцільно чорний острів. На стелі – ще одне вікно, тому в приміщенні багато світла й повітря.
Японський мінімалізм в Іспанії
Кухня з видом на старі оливкові дерева / Фото Dezeen
Цей дім на Майорці має вікна, що виходять на старовинний оливковий гай. Кухня тут нагадує інтер'єри в Японії: на ній панує повний мінімалізм. З першого погляду складно зрозуміти, де саме розташована плита.
Стіни тут оздобили рожевим кольором, на стелі – декоративні дерев'яні балки.
Кухня над океаном
Кухня схожа на корабель в океані / Фото Dezeen
Цей будинок побудований на косі в Чилі. Океан оточує його з трьох боків. Тому з кухні відкривається неперевершений вид.
Усі елементи розмістили на трьох кухонних островах. Таким чином, ніщо не псує вид з вікон.
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Кухня з краєвидом гір
Чорна кухня в будинку з двосхилим дахом / Фото Dezeen
Назва цього проєкту – Z House. Він розташований в італійських Альпах. Кухню в тотально чорному кольорі задумали як фон – адже звідси відкривається приголомшливий краєвид на гори.
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