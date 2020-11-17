Неймовірно стильні та затишні кухні з різних куточків світу. Вони неодмінно перевершать ваші сподівання.

Про стильні кухні з різних країн світу розповідає Dezeen.

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Кухня кольору індиго в Лондоні



У цій кухні дуже висока стеля / Фото Dezeen

Кухня проєкту під назвою Makers House від студії Liddicoat & Goldhill. Тут зберегли відкриті цегляні стіни.

З ними контрастують темно-сині шафи. Увагу приваблюють сталеві балки й полірована бетонна підлога.

Тотально чорна кухня у Данії



Кухня з вбудованими меблями чорного кольору / Фото Dezeen

Цей невеликий дім називають "Притулком". Він розташований на березі мальовничої водойми.

Кухня має панорамне вікно і суцільно чорний острів. На стелі – ще одне вікно, тому в приміщенні багато світла й повітря.

Японський мінімалізм в Іспанії



Кухня з видом на старі оливкові дерева / Фото Dezeen

Цей дім на Майорці має вікна, що виходять на старовинний оливковий гай. Кухня тут нагадує інтер'єри в Японії: на ній панує повний мінімалізм. З першого погляду складно зрозуміти, де саме розташована плита.

Стіни тут оздобили рожевим кольором, на стелі – декоративні дерев'яні балки.

Кухня над океаном



Кухня схожа на корабель в океані / Фото Dezeen

Цей будинок побудований на косі в Чилі. Океан оточує його з трьох боків. Тому з кухні відкривається неперевершений вид.

Усі елементи розмістили на трьох кухонних островах. Таким чином, ніщо не псує вид з вікон.

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Кухня з краєвидом гір



Чорна кухня в будинку з двосхилим дахом / Фото Dezeen

Назва цього проєкту – Z House. Він розташований в італійських Альпах. Кухню в тотально чорному кольорі задумали як фон – адже звідси відкривається приголомшливий краєвид на гори.