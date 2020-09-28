Кухня – це серце кожного дому. Тут ми готуємо особливі страви та організовуємо застілля. Зважаючи на таку багатофункціональність, пошук варіантів інтер'єру має опиратися не лише на останні модні тенденції, але й на раціональне планування. Приклади фото, як оформити сучасний дизайн кухні у квартирі або приватному домі – у нашому матеріалі.

Сучасний дизайн кухні потребує ретельного підходу до кожного етапу робіт: від вибору оптимального планування до розташування техніки на правильному місці. Тому перед ремонтом кухні важливо подивитися на майбутній процес максимально широко та продумати чітку послідовність дій.

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Варіанти планування дизайну кухні 2020

Тип планування залежить від площі приміщення, кількості вікон та наявності проведених комунікацій. Дизайн інтер'єру кухні в хрущовці категорично відрізнятиметься від дизайну кухні на дачі, так само як недорогий дизайн маленької кухні не потребуватиме стільки ресурсів, як дизайн кухні-вітальні в приватному домі. Не менш важливою є кількість жителів дому, адже планування повинно передбачати індивідуальні звички кожного мешканця та забезпечити їм максимальний комфорт при спільних застіллях.

Планування маленької кухні має бути продуманим / archi.tash

При виборі планування архітектори рекомендують орієнтуватися на основні функціональні зони кухні: плиту, раковину і холодильник.

При правильному розташуванні цих зон утворюється зручний робочий трикутник, який скорочує час на пересування кухнею, робить процес приготування їжі більш інтуїтивним та спрощує процес прибирання.

П-подібна кухня

Робочий трикутник вдало вписується в П-подібній кухні. Часто її обирають для дизайну кухні-вітальні у 2020 році. Переваги рішення:

П-подібне планування зручне для приготування їжі, оскільки всі необхідні зони розташовані поруч;

створення плавного переходу між кухнею та столовою чи вітальною, оскільки напівострів маскує робочу секцію кухні;

багато місця для зберігання продуктів;

максимальна кількість робочих поверхонь.

Так виглядає П-подібна кухня / olgabondar_design

Мінімалістичний дизайн кухні / olgabondar_design

Стильний та стриманий інтер'єр / olgabondar_design

Лінійна кухня

Найбільш лаконічний варіант кухонного інтер'єру – це розміщення основних меблів вздовж стіни. Такий варіант вдало підходить для дизайну інтер’єру кухні студії та невеличких приміщень. Особливості рішення:

простота реалізації;

недорога вартість через відсутність складних гарнітур;

економія простору та можливість розташувати кухонну лінію на кухнях з нестандартним плануванням;

практичність в експлуатації, оскільки всі необхідні речі будуть легкодоступними.

Фото сучасної лінійної кухні / dimensiva

L-подібна кухня

Кутова кухня дизайну інтер'єру – одне із найпоширеніших рішень, яке підкреслює переваги невеликих та середніх приміщень. Через популярність Г-подібних планувань на ринку існує широкий вибір гарнітури для кутових секцій. Переваги цього варіанту:

легкість зонування та можливість організувати їдальню або кухню-вітальню;

зручне пересування між робочими зонами навіть в просторій кухні;

недорога ціна та широкий вибір фурнітури.

Паралельна кухня

Паралельне планування підходить для приміщень прямокутної форми. Важливим нюансом при оформленні дизайн-проєкту кухні такого типу є широкий прохід між двома паралельними лініями. Плюси рішення:

достатньо місця для встановлення побутової техніки та останніх новинок кухонних меблів;

максимальне використання простору в витягнутій, прямокутній кухні;

достатня кількість довгих робочих поверхонь.

Острівна кухня

Острівне планування вважається прерогативою великих приміщень. Такий дизайн кухні часто зустрічається на фото у 2020 році та демонструється у фільмах. До того ж острівна кухня вважається поєднанням сучасних ідей та класики. Переваги рішення:

висока функціональність та можливість встановити барну стійку;

вільний підхід до столу з будь-якої сторони кухні;

на острівній кухні може куховарити одночасно декілька людей, які не заважатимуть один одному;

підходить для оформлення дизайну кухні-студії.

Острівець – модне рішення для кухні / design_interior

Острівна кухня зараз в тренді / design_interior

Острівець у дизайні квартири поєднує кухню та вітальню / design_interior

Освітлення

Світло на кухні таке ж важливе, як планування та підбір меблів. За його допомогою можна відокремити зони, розширити простір, створити затишок, тому не варто зациклюватися на одному джерелі освітлення.

Якщо ви визначилися з типом планування, розподілити світло стає значно легше. Робоча зона, де готуються страви, повинна добре освітлюватися в будь-який час доби – тут допоможе багаторівневе освітлення, вбудовані світильники в підвісні ящики та накладні лінійні світильники.

Стильний світильник на кухні / forever_stu

Оптимальним варіантом для столової зони є підвісні світильники з приглушеним освітленням природного типу. Найкраще обирати світильники з регульованою висотою. Для оформлення інтер'єру великої кухні – над обіднім столом підвішують люстру з прямими потоками світла. А для невеличких їдалень з L-плануванням рекомендують придбати світильник бра.

Який стиль інтер'єру обрати: модні новинки кухонь

Як і в попередніх роках, модний інтер’єр кухні в 2020 році базується на ергономічності, багатофункціональності та простоті. Стрімкої популярності набуває відкрите зонування, яке передбачає монтаж барної стійки та габаритних мармурових стільниць.

Останні тенденції в дизайні кухонь / archi.tash

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Ще одна порада – відмовтеся від ручок на шухлядах, навпаки – зверніть увагу на втоплену або приховану фурнітуру. А ще фішкою вашого дому може стати система відкривання, яка реагує на дотики.

Кухня в стилі мінімалізм

Головні новинки в дизайні кухні залишаються за мінімалізмом. Основне завдання – забезпечення функціональності приміщення. Характеристики мінімалізму:

використання природних матеріалів, світлих або сірих фарб;

стіни обробляють штукатуркою, для оформлення робочої зони використовується однотонна плитка: яскраві принти та візерунками будуть виглядати недоречно;

просторе приміщення та багато джерел світла;

домінування простих форм, відсутність ручок, кухонна гарнітура виконана з деревини або металу;

замість надлишку декоративних елементів можна використати кілька вазонів в простих горщиках.

Скандинавський стиль дизайну кухні

Якщо ви шукаєте, які кухні в моді в 2020 році – ваш варіант скандинавський стиль. Його риси:

акцент на зручності;

монохромна палітра кольорів (практично всі поверхні кухні білі);

стіни покривають штукатуркою, може використовуватися дерево, пофарбоване білою фарбою;

дерев'яні меблі, які ідеально вписуються в простір та не займають багато місця;

штори та скатертини з натуральних тканин;

для доповнення простору використовують металеві стелажі, аксесуари з дерева й картини з рослинним орнаментом.

Класичний стиль інтер'єру

Дизайн інтер'єра кухні в класичному стилі використовується найчастіше. І це не дивно, зважаючи на його універсальні характеристики:

плавні лінії та світлі відтінки;

використання дерева для оформлення стін;

перевага надається меблям з благородних дерев;

на плитці та шпалерах кухні-столової можуть використовуватися легкі візерунки;

доповнить кухню мармурова або кам’яна стільниця;

інтер’єр доповнює фарфоровий посуд.

Стильна кухня лофт

Через те, що лофт асоціюється з відкритим простором, його часто використовують для дизайну інтер'єру кухні-вітальні. Основні ознаки:

цегляні стіни без обробки, мінімальне оздоблення, бетонні стіни та підлога;

усі предмети повинні нести функціональне навантаження;

поєднання меблів різних стилів та текстур, можуть використовуватися важкі матеріали, наприклад, hpl-панелі;

інтер'єр доповнить масивна витяжка.

Декор і приклади інтер'єру кухні у фото

Сучасна кухня в 2020 році – це збалансоване поєднання кольорів та фактур, лаконічні фасади, вбудована техніка, раціонально облаштована робоча зона. Головне, щоб було затишно та функціонально водночас!

Важливо пам'ятати про правило трикутника під час розміщення плити, мийки та холодильника. Зверніть увагу також на відстань між мийкою та плитою: вона повинна бути максимально великою, адже зазвичай ця робоча зона найбільш задіяна, особливо у лінійній кухні. Новинкою в облаштуванні кухонь 2020 є духовки 2в1, яка виконує ще й функцію мікрохвильовки. На піку популярності також кухня-студія, що поєднує кухню та вітальню. Таке рішення є дуже влучним, але треба подбати про хорошу витяжку, щоб кухонні запахи не розповсюджувалися по дому, – радить дизайнерка інтер'єру Ірина Русінкевич.

Приклад дизайну інтер'єру кухні / forever_stu

Стіл на кухні / forever_stu

Біла кухня / behance.net

Дизайн кухні з вбудованою технікою / behance.net

Оформлення дизайну чорної кухні / forever_stu

Чорна кухня / forever_stu

Кутова кухня​ / behance.net

Декор кухні в стилі кантрі / behance.net

Небанальні дизайнерські ідеї для кухні / behance.net

Дизайн інтер'єру кухні, поєднаної з залом / behance.net

Вбудована кухня економить місце / behance.net

Реальні фото інтер'єру кухні / behance.net

Так можна стильно облаштувати кухню-вітальню / forever_stu

Маленькі деталі допоможуть прикрасити кухню / archi.tash

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