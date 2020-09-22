Гуртожиток – це місце, де студенти проводять практично весь вільний час. Кімната, розрахована на двох, а то й чотирьох осіб, часто стає не тільки спальнею, але й кухнею, гардеробом та кабінетом. Зважаючи на ці виклики, бюджетний ремонт в гуртожитку повинен враховувати всі потреби. Як змінити своє житло та легально освіжити дизайн – у нашому матеріалі.

Ми розповідаємо, як облаштувати кімнату в гуртожитку студенту та на що слід звернути увагу.

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Як змінити дизайн в кімнаті гуртожитку

Зонування

Перед початком ремонтних робіт важливо порадитися з сусідами та спільно скласти орієнтовне планування кімнати, яке буде зручним для всіх жителів. Навіть облаштовуючи дизайн маленької кімнати в гуртожитку, обов’язковим є розділення приміщення на спальню, кухню та робочу зону. Для того, щоб це все помістилося в одній кімнаті, рекомендовано використовувати двоярусні ліжка, підбирати висувну фурнітуру та столи-трансформери. Завдяки цим нехитрим рішенням кімната буде більш місткою та просторою.

Найчастіше, ліжка та робочий стіл розташовують поближче до вікон, адже сонячне світло полегшує прокидання та вберігає зір під час виконання домашніх завдань. А ось кухонну зону можна облаштувати при вході в кімнату. Щоб відділити її від решти приміщення достатньо повісити світлу ширму або ж розвернути шафи таким чином, аби їх фасад створював імпровізовану стіну між зонами.

Як підібрати стиль інтер'єру?

Нерідко батьки та першокурсники не знають, як облаштувати кімнату в студентському гуртожитку таким чином, щоб не витратити багато ресурсів та часу. Тому на допомогу приходить сучасний дизайн кімнати в гуртожитку Інтер’єр кімнати може включати елементи лофту, мінімалізму та скандинавського стилю – вони прості в реалізації та направлені на економію простору.

Кімната в стилі мінімалізм:

ергономіка – дизайн кімнати в гуртожитку для студентів повинен бути інтуїтивним, не обтяженим зайвими предметами чи габаритними меблями, які перешкоджають пересування приміщенням;

– дизайн кімнати в гуртожитку для студентів повинен бути інтуїтивним, не обтяженим зайвими предметами чи габаритними меблями, які перешкоджають пересування приміщенням; акценти на простих формах та однотонних фасадах ;

; використання підвісних елементів, наприклад полички для книжок та канцелярії.

Фото інтер'єру в стилі мінімалізм з яскравими акцентами:

Дизайн мінімалістичного і стильного інтер'єру кімнати / behance.net

Мінімалізм може бути яскравим / behance.net

Дизайн кімнати в стилі лофт:

відкрите планування кімнати в гуртожитку, яке передбачає відсутність перегородок;

кімнати в гуртожитку, яке передбачає відсутність перегородок; відкриті конструктивні елементи та необроблена штукатурка, бетон чи цегляна кладка;

та необроблена штукатурка, бетон чи цегляна кладка; поєднання різних фактур, що зручно для проживання сусідів, які не узгоджують між собою стиль своєї зони.

Ідеї дизайну в стилі лофту:

Дизайн інтер'єру в стилі лофт / behance.net

Робоче місце студента має бути зручним / behance.net

Скандинавський стиль в інтер'єрі:

екологічні матеріали – дерев’яні меблі, штори з льону, бавовняний килим;

– дерев’яні меблі, штори з льону, бавовняний килим; світла колірна гамма – шукаючи рішення щодо того, як облаштувати маленьку кімнату в гуртожитку треба подбати про світлі тони, які візуально розширять простір.

– шукаючи рішення щодо того, як облаштувати маленьку кімнату в гуртожитку треба подбати про світлі тони, які візуально розширять простір. живі рослини.

Варіанти оформлення кімнат у скандинавському стилі:

Скандинавський дизайн зробить навіть маленьку кімнату затишною / behance.net

Кімнату в гуртожитку можна облаштувати стильно / behance.net

Інтер'єр кімнати в скандинавському стилі / behance.net

Бюджетний ремонт кімнати в гуртожитку

Відповідаючи на запитання: "як облаштувати кімнату в гуртожитку студенту без серйозних витрат?", на думку приходить проста відповідь – відмовитися від всього зайвого. Наприклад, від дорогих фотошпалер. Вони виглядають естетично лише на гладких стінах новобудов. На жаль, стіни гуртожитків часто понищені через свій вік та попередні ремонти. Тому шпалери будуть відклеюватися, розшаровуватися та деформуватися. Через рік ваша кімната захоче повторного ремонту, а це нові втрати.

Щоб зекономити на стінах, варто обирати довготривалі рішення. Наприклад, стійку до миття фарбу. Вона проста в нанесенні, безпечна в експлуатації та зберігає свіжість кімнати протягом всього періоду навчання та проживання в гуртожитку. А якщо ви все ж мрієте про лаконічний акцент – придбайте недорогий постер з мотиваційними цитатами, кадрами з улюблених фільмів чи приємними пейзажами.

Для того, щоб візуально розширити простір, обирайте пастельні тони фарб. Стелю залишіть якомога світлішою, а для підлоги використайте емалеві фарби тих кольорів, які не будуть сильно контрастувати зі стінами.

Й не забувайте перше правило бюджетного інтер'єру – проводьте ремонт кімнати в гуртожитку своїми руками та отримуйте від цього максимум задоволення!

Світло

Чим більше світла в кімнаті, тим комфортнішим буде проживання в ній. Тому в стандартних гуртожитських кімнатах важливо потурбуватися про мікс холодного та теплого світла.



Центральне освітлення варто зробити нейтральним або теплим, таке рішення сприятиме розслабленню після насиченого дня. Для додаткового підсвічення робочих зон можна використати холодні лампочки, які вкручуються в настільні лампи або торшери. А світлодіодні стрічки по периметру кімнати створять особливу атмосферу затишку.

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Як прикрасити кімнату: меблі й декор

Останній крок стосується поради, як обставити кімнату в гуртожитку, щоб вона стала місцем вашого відпочинку, а не фактором додаткового стресу, навіть якщо її площа 12 чи 18 квадратних метрів.

Не засмучуйтеся, якщо всі меблі у вашій кімнаті різні за матеріалами та стилем. Вам не обов’язково купувати нові шафи та столи, щоб всі меблі гармоніювали між собою. Достатньо використати самоклейну плівку на поверхнях, що перебувають на видноті. Обирайте однотонну плівку під дерево, щоб мінімізувати пістрявість.

Надлишок орнаментів засмічує кімнату, тому якщо ви хочете створити спокійну атмосферу, відмовтеся від барвистих покривал, килимів та штор.

Декоративні елементи найкраще вішати на стіни, щоб вони не займали функціонального простору. Дзеркало, фотографії, гірлянди – лиш частина того, що може прикрасити кімнату, не займаючи місця. До речі, вішалку для одягу теж варто обирати настінну.

І не забудьте про підвіконня. Шукаючи, як прикрасити кімнату в гуртожитку використайте підсвічники, вазони, мінімалістичні торшери чи статуетки, підкреслять оригінальність приміщення.

Ідеї облаштування кімнати в гуртожитку у фото

Приклад дизайну кімнати для студента / behance.net



Диван повинен бути розкладним / фото: Develop



Гірлянди стають особливо актуальними в період новорічних свят / фото: Конкурент

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