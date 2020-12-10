Стиль лофт настільки популярний, що його використовують і у великих будинках, і в закладах, і в крихітних квартирах. Пропонуємо вам переглянути приклади оздоблення балконів у стилі лофт.

Редакція Дизайн 24 зібрала приклади сучасних балконів у стилі лофт.

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Цегла та яскраві акценти

У кращих традиціях стилю лофт тут зберегли необроблену цегляну стіну. Підвіконня оформили у вигляді барної стійки. Під нею стоять зелені високі стільці. Колір оббивки стільців перегукується з подушками на невеликому дивані.

Дерево й біла цегла

Стеля, стіни й підлога цього балкону утворюють своєрідну дерев'яну рамку. Дві протилежні стіни пофарбували у білий колір. Вийшло дуже стильне приміщення для відпочинку.

Стриманий сірий

На цьому балконі зробили сірі стіни й підлогу з мармуровим візерунком. На такому тлі чудово виглядають зелені рослини й кольорові меблі.

Темний колір і вікна до підлоги

Цей балкон теж виконали у відтінках сірого, однак у темних. Тут створили робоче місце. Атмосфери лофту додає вікно до підлоги.

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Дизайн з піддонів

Такий декор для балкона можна зробити власноруч. За основу взяли характерні для стилю лофт піддони. Ними оздобили стіни, а також зробили диван.