Дивовижний фасад: як виглядають цеглини, призначені для рослин
Джерело:contemporist
Будівлі, вкриті зеленою стіною, виглядають надзвичайно привабливо, оскільки змінюють колір, як хамелеон. У Південній Кореї архітектори у незвичний спосіб прикрасили споруду багатоповерхівки.
Архітектурна та дизайнерська фірма OA-Lab завершила будівництво невеликого багатоквартирного будинку Alley House з цегляним фасадом, який розташований у Сеулі, Південна Корея.
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Головною особливістю цієї дивовижної споруди є цегляний дизайн, який використали для цієї будівлі. У маленькі отвори фасаду вставили різноманітну рослинність.
Природний елемент фасаду створений завдяки спеціально розробленій цеглі, яка вбудована в екстер’єр, що дозволяє рослинам рости всередині.
Ці цеглини розташовані у хаотичний спосіб, що дозволило розкидати невеликі рослини на всій стіні.З часом деякі з них будуть звисати з краю своєї кашпо, додаючи конструкції ще більше зелені.
У напрямку до землі цеглини для сівалки більш ущільнені, створюючи невеликий сад, який пом’якшує зовнішній вигляд твердої цегли.
Більше фото чарівної будівлі: