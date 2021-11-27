Дивовижний фасад: як виглядають цеглини, призначені для рослин

Будівлі, вкриті зеленою стіною, виглядають надзвичайно привабливо, оскільки змінюють колір, як хамелеон. У Південній Кореї архітектори у незвичний спосіб прикрасили споруду багатоповерхівки.

Архітектурна та дизайнерська фірма OA-Lab завершила будівництво невеликого багатоквартирного будинку Alley House з цегляним фасадом, який розташований у Сеулі, Південна Корея.

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Головною особливістю цієї дивовижної споруди є цегляний дизайн, який використали для цієї будівлі. У маленькі отвори фасаду вставили різноманітну рослинність.

Дивовижний фасад / Фото contemporist

Природний елемент фасаду створений завдяки спеціально розробленій цеглі, яка вбудована в екстер’єр, що дозволяє рослинам рости всередині.

Неймовірна особливість / Фото contemporist

Ці цеглини розташовані у хаотичний спосіб, що дозволило розкидати невеликі рослини на всій стіні.З часом деякі з них будуть звисати з краю своєї кашпо, додаючи конструкції ще більше зелені.

У напрямку до землі цеглини для сівалки більш ущільнені, створюючи невеликий сад, який пом’якшує зовнішній вигляд твердої цегли.

Більше фото чарівної будівлі: