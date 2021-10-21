Дивовижне планування: як виглядає сучасна квартира з душовою кабіною посеред кухні
Джерело:elledecor
В одній із квартир Мадрида провели вражаючу трансформацію – створили інноваційні, гнучкі простори, сповнені сюрпризів. У ремонті застосували новаторські концепції, серед яких душ та умивальник посеред кухні.
Реконструкцію та неймовірну перебудову здійснила відома іспанська дизайнерська студія BURR. У апартаментах виконали ремонт у стилі 70-х: дизайнери змінили планування та перетворили квартиру у захопливий простір.
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Площа квартири складає 40 квадратних метрів. Саме через такий обмежений простір дизайнери використали експериментальний підхід та розмістили скляний душ посеред квартири.
Для створення більш інтимної зони конструкція закривається красивими шторами.
Ванна кімната стала центральним ядром, яке об’єднує всі частини будинку неочікуваним способом. Чорно-біла графічна плитка символічно ідентифікує зони біля ванної кімнати та кухні, покриваючи стіни та підлогу.