Реконструкцію та неймовірну перебудову здійснила відома іспанська дизайнерська студія BURR. У апартаментах виконали ремонт у стилі 70-х: дизайнери змінили планування та перетворили квартиру у захопливий простір.

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Площа квартири складає 40 квадратних метрів. Саме через такий обмежений простір дизайнери використали експериментальний підхід та розмістили скляний душ посеред квартири.

Чудовий підхід / Фото elledecor

Для створення більш інтимної зони конструкція закривається красивими шторами.

Неймовірний проєкт / Фото elledecor

Ванна кімната стала центральним ядром, яке об’єднує всі частини будинку неочікуваним способом. Чорно-біла графічна плитка символічно ідентифікує зони біля ванної кімнати та кухні, покриваючи стіни та підлогу.

Блискуче рішення / Фото elledecor