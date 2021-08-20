Дивовижне переродження: як виглядає колишній цукровий завод, який перетворили на розкішний лофт

Приміщення колишнього цукрового заводу перетворили на стильний та затишний триповерховий лофт. Тепер це неймовірна споруда із високими стелями та витонченою обробкою.

Дизайнерська студія Les Ensembliers перетворила занедбане приміщення колишнього цукрового заводу. Завдяки широким просторам вдалося втілити багато сміливих інтер’єрних рішень. У дизайні приміщення використали стильні матеріали та створили будинок із сильним характером.

Цікаво Як правильно виставити температурний режим кондиціонера для ідеальної атмосфери

Архітектори створили центральний атріум, який з'єднує три поверхи й забезпечує природне освітлення всіх поверхів.



Кожен елемент і деталь продумані / Фото ELLEDecor

Використання конструктивних елементів колишнього виробничого характеру відіграли фундаментальну роль. Дизайнери залишали сталеві балки, стовпи та димар з листового металу – такі деталі стали родзинкою інтер’єру.



Неймовірна реконструкція будівлі / Фото ELLEDecor

Ми намагалися з'єднати весь простір відкритим та плавним способом та відтворити естетику та сутність лофту. Виграшним рішенням було скористатися візуальним характером промислової будівлі, – зазначає Річард Уеллетт, керівник студії Les Ensembliers.





Висота стель – чудова родзинка простору / Фото ELLEDecor

Поверхи з’єднані за допомогою розкішних мармурових сходів. Їдальня складається з великого столу з глянцевим чорним покриттям, завершеного сталевими стільцями та білою шкірою. Замість класичного освітлення у дизайні використали лампову скульптуру, яка підкреслює висоту стель.

Не уявляєте свого життя без технологій? Тоді осучасніть і своє житло. Кондиціонери та очищувачі повітря Daikin допоможуть вам пізнати всі переваги розумної техніки вдома. Детальніше із продукцією Daikin можна ознайомитись на сайті, заповнивши відповідну форму.



Привабливі елементи декору / Фото ELLEDecor

У кухні різні робочі зони роз’єднали за допомогою кількох островів, які відкриваються на обідню зону. Антрацитовий чорний колір килима та лаковані столики з дзеркальним покриттям чудово поєднуються з гірчичними та баклажановими тонами.