Дизайнерська студія Les Ensembliers перетворила занедбане приміщення колишнього цукрового заводу. Завдяки широким просторам вдалося втілити багато сміливих інтер’єрних рішень. У дизайні приміщення використали стильні матеріали та створили будинок із сильним характером.

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Архітектори створили центральний атріум, який з'єднує три поверхи й забезпечує природне освітлення всіх поверхів.



Кожен елемент і деталь продумані / Фото ELLEDecor

Використання конструктивних елементів колишнього виробничого характеру відіграли фундаментальну роль. Дизайнери залишали сталеві балки, стовпи та димар з листового металу – такі деталі стали родзинкою інтер’єру.



Неймовірна реконструкція будівлі / Фото ELLEDecor

Ми намагалися з'єднати весь простір відкритим та плавним способом та відтворити естетику та сутність лофту. Виграшним рішенням було скористатися візуальним характером промислової будівлі, – зазначає Річард Уеллетт, керівник студії Les Ensembliers.





Висота стель – чудова родзинка простору / Фото ELLEDecor

Поверхи з’єднані за допомогою розкішних мармурових сходів. Їдальня складається з великого столу з глянцевим чорним покриттям, завершеного сталевими стільцями та білою шкірою. Замість класичного освітлення у дизайні використали лампову скульптуру, яка підкреслює висоту стель.

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Привабливі елементи декору / Фото ELLEDecor

У кухні різні робочі зони роз’єднали за допомогою кількох островів, які відкриваються на обідню зону. Антрацитовий чорний колір килима та лаковані столики з дзеркальним покриттям чудово поєднуються з гірчичними та баклажановими тонами.