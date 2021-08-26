Канада відома на весь світ своєю неймовірною природою, мати будинок серед якої мріє кожен. Компанія Ancerl Studio представила завершений проєкт реконструкції, яким неможливо не захоплюватися.

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На тихій вуличці Торонто був старий будинок, який власники не хотіли зносити. Вони хотіли отримати сучасний дім, який збереже дух часу лише в інтер'єрі.

Оновлений дім завдяки вікнам має фантастичний вигляд / Фото Contemporist

Дизайнери вирішили створити великі мінімалістичні простори, які будуть максимально взаємодіяти з навколишньою природою. Великі вікна на всю задню стіну будинку стали яскравим підсиленням для цієї гармонії.

Втілення мрії про затишок / Фото Contemporist

Основним матеріалом оновленого будинку стало дерево, а інтер'єр завдяки витриманим кольорам не виглядає перевантаженим.

Насолода спокоєм / Фото Contemporist

Разом з тим дизайнери хотіли, аби простір мав бодай якийсь контраст. Його вдалося досягнути завдяки чорним віконним рамам, які чудово доповнили загальну концепцію.

Кожен ранок тут чудовий / Фото Contemporist