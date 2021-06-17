Хавортія Купера – дивовижна рослина, яка може стати окрасою будь-якого інтер'єру

Багато з нас хотіли б мати у своєму домі багато рослин, але при цьому не готові поливати та обприскувати їх кілька разів на тиждень. Ідеальними вазонами для тих, хто про них регулярно забуває, є сукуленти.

Існує понад 100 видів сукулентів, кожен з яких має свої унікальні характеристики та особливості по догляду. Але якщо ви шукаєте рідкісний вид, то, можливо, вас зацікавлять ці дивовижні прозорі сукуленти, які виблискують, немов коштовності.

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Прозорий сукулент хавортія Купера

Хавортія Купера – популярна багаторічна культура з сімейства Asphodelaceae, батьківщиною якої є Південна Африка. Свою назву рослина отримала завдяки ботаніку, який відкрив її і тривалий час досліджував. Це сталося у 1809 році.

Незважаючи на те, що сам вид вважається рідкісним, все більше любителів рослин захоплюються особливою красою цієї неймовірної хавортії Купера. Усе завдяки її здатності виблискувати.

Як і більшість соковитих рослин, хавортія Купера має м’ясисті крихітні зелені листочки. Але найяскравішою її особливістю є те, що вони мають прозорі кінчики, завдяки чому здаються блискучими самоцвітами.

Багато світла і тепла

Кінчики листків стають особливо напівпрозорими, коли сонце дуже яскраве. Але лише надмірний вплив світла змушує їх біліти. Це означає, що хавортію Купера бажано тримати у достатньо світлому місці, але не безпосередньо під сонячним світлом.

Секрети успішного вирощування цього сукулента основані на тому, щоб створити для нього умови, близькі до його природного середовища, яке здебільшого є теплим, посушливим і з мінімальними опадами.

Ці сукуленти бувають різних видів. Деякі сорти мають кругле пухке листя, а інші ж – тонке та щетинисте. Але незважаючи на форму лиска, усі ці види мають прозорі смуги навколо кінчиків. І це робить їхній вид унікальним серед інших сукулентних рослин.