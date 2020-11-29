Корисні дрібнички для дому можуть бути виготовлені навіть з картону. Вони пасуватимуть практично до будь-якого інтер'єру.

Цікаву колекцію представило відоме дизайнерське видання Dezeen спільно з компанією Samsung, пише Dezeen.

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Колекція була натхненна трендом на екологічні коробки, які виготовлені з переробленого картону.

5 крутих деталей для дому, які виготовлені з картону

Горщик для кімнатних рослин

Картонний горщик складається з 12 елементів, які поєднує між собою стрічка. Його розробила дизайнерка з Лондона.



Існує кілька варіантів такого горщика / Фото Dezeen

Диван-столик

Невеликий бічний столик, який можна причепити до підлокітника дивана, забезпечивши зручну поверхню для розміщення кухлів чи чашок. Також він служить місцем для зберігання журналів або пультів.



Мініатюрний столик розробили російські дизайнери / Фото Dezeen

Іграшковий замок

Ольга Теслер створила іграшковий космічний корабель, в який діти можуть заповзати всередину і використовувати невеличкий замок.



Замок розробила дизайнерка зі США / Фото Dezeen

Підсилювач звуку

Дизайнерська студія створила картонний ріг, який підсилює музику з мобільного телефону. Конструкція побудована із серії плоских картонних панелей, та зовні нагадує грамофон.



Ще одна розробка зі США / Фото Dezeen

Тумба для книг

Багатофункціональний стіл з полицею, який дає користувачеві місце для зберігання книг, журналів та пультів. Він побудований із серії картонних панелей, які разом утворюють обличчя, схоже на монстра.



Таке творіння створили у Великій Британії / Фото Dezeen

Ідеї з Pinterest

Не тільки дизайнери вирішили використовувати картон повторно. Пропонуємо декілька варіантів, які допоможуть краще організувати простір.

Шафа для взуття

З великих листків картону можна змайструвати органайзер для взуття.

Світильник

Ось таку настільну лампу-органайзер можна виготовити з картону, головне використовувати безпечні дроти та лампи.

Іграшковий будинок

Будиночок для ляльок можна змайструвати з однієї коробки середніх розмірів. Крім того, можна ще й меблі з картону зробити!