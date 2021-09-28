У кухні можна не лише готувати та споживати їжу, а й відпочивати чи проводити час за неквапливими бесідами. Забезпечити дозвілля у цій зоні допоможе зручний диван.

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Разом з тим при виборі дивану потрібно врахувати багато аспектів. Головними з них є розмір зони, стиль, колір та кількість людей, яку він має помістити.

Диван – один з елементів інтер'єру / Фото Pinterest

Найбільш поширеним рішенням є кутові дивани. Завдяки формі вони ефективно економлять простір та вписуються у будь-яку обстановку. Окрім того, вони можуть стати додатковим місцем для зберігання речей.

Диван-кушетка більш поширений для випадків, коли хтось залишається на ніч. У цьому випадку потрібно звернути особливу увагу на кріплення, адже саме вони забезпечать надійність при частому використанні. Також важливо, щоб цей варіант був частиною інтер'єру, адже деколи у погоні за дотриманням параметрів ми обираємо рішення, яке зовсім не підходить по стилю.

Місце для відпочинку / Фото Pinterest

У квартирах-студіях інколи надають перевагу напівкруглим диванам. Вони виконують роль місця для трапези або відпочинку та звільняють кухонний простір.

Розміри – головна проблема при виборі дивана на кухню. На етапі планування простору визначіть розміри дивана таким чином, щоб він не забирав простір та не закривав проходи. Можливо, потрібний варіант потрібно буде пошукати довше, але не варто жертвувати інтер'єром заради економії часу.