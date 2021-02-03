Дитячий садок для малюків та коворкінг для батьків – саме такий простір зробила студія Zooco Estudio у Санта-Моніці, США.

Джерело: ArchDaily

Проєкт під назвою Big and Tiny – унікальний приклад багатофункціонального простору. Тут діти та їх батьки навчаються, граються і розвиваються.

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Інтер'єр має власний характер і виглядає дуже затишно / Фото ArchDaily

Простір площею 640 квадратних метрів вміщує різні зони для розваг та роботи.

Головною в інтер'єрі стала дерев'яна балка на стелі. Вона візуально розділяє простір на 3 зони. Дизайнери скористалися цим і справді поділили приміщення на 3 окремих кімнати.



Зона коворкінгу для батьків / Фото ArchDaily

У фасаді розмістили кав'ярню та торгову зону. Середня частина приміщення стала дитячим майданчиком. А остання, відокремлена кімната стала коворкінгом для дорослих.



Меблі у зоні для ігор зробили з дерева / Фото ArchDaily

Стеля з кроквами є "родзинкою" проєкту. Вона нагадує дитячу головоломку, а ще – робить простір обмеженішим та інтимним.

У першій, торговій зоні використали металеві полички й стелажі, що відтворюють геометрію дерев'яних крокв на стелі. Тут розмістили модульні рухомі куби різних відтінків.



Торгова зона і кав'ярня оздоблені у легкому, дитячому стилі / Фото ArchDaily

Другий, центральний простір є основним у приміщенні. Тут є дитячий майданчик з дерев'яними ігровими конструкціями, гірками та басейном з кульками. Також у цій зоні розмістили арт-студії, де діти працюють над власними мистецькими проєктами.



У торговій зоні зробили меблі з модульних кубів / Фото ArchDaily

Остання зона – коворкінг, має вихід у внутрішній дворик. Тут розмістили офісні меблі та звукоізольований телефон.

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