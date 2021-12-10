У кімнаті малюка кожен елемент має нести якесь особливе значення. Ліжечко повинно мати можливість регулювати рівень матраца – спочатку вище, потім нижче, коли дитина сідає. Пеленальний столик в ідеалі має бути комодом. Коли пеленальний столик більше не потрібен, його можна демонтувати та використовувати тільки комод.

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У 2 – 3 роки бортик ліжечка можна прибрати, тоді воно перетвориться на маленьке дитяче ліжко, ідеальне для дошкільника.

Чудові деталі / Фото unsplash

У маленькій дитячій кімнаті повинен бути стіл для художніх робіт, підігнаний по висоті під зріст дитини. Надійні полиці, бажано закріплені на стінах, щоб дитина не перекинулася на них. Якщо полиці будуть нижче, до улюбленої іграшки буде легше дістатися. Коли дитина підросте – полки можна розширити вищими елементами.

Дитячий простір / Фото unsplash

Коли малюк підростає, необхідно придбати повнорозмірне ліжко. У цьому віці діти люблять ховатися, будувати шафки та будиночки – можна створити для них ігровий майданчик у кімнаті. Решта меблів – шафи, комод, книжкова шафа – залишаються такими ж.