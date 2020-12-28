Сьогодні у дитячих кімнатах часто роблять стильний інтер'єр. Дизайнери відмовляються від традиційних яскравих кольорів та стандартних рішень. Розповідаємо про сучасні дитячі кімнати, що вражають своїм дизайном.

Такі ідеї точно сподобаються вашим дітям. Про інтер'єри стильних дитячих кімнат повідомляє журнал The Spruce.

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Вишукана кімната



У дитячих кімнатах не обов'язково використовувати яскраві кольори / Фото The Spruse

Цей простір доводить, що в дитячих кімнатах не обов'язково використовувати яскраве різнобарв'я. Стіни й меблі тут пофарбували у насичені відтінки синього кольору, на підлозі лежить блакитний килим.

Цікаву атмосферу створює напис із яскравих лампочок і ляльковий будиночок біля вікна. У цій кімнаті зробили чудову ігрову атмосферу. Водночас діти змалку звикають до стильного інтер'єру.

Сучасний білий простір



Цей простір ідеальний для розвитку фізичних здібностей дитини / Фото The Spruse

Ця кімната розташована в підвалі нью-йоркської фірми Eisner Design. В центрі простору зробили м'який тренажерний зал. Тут є шезлонги та гамаки для відпочинку.

Задня стіна у підвалі призначена для скелелазіння.

Будиночок на дереві



На стінах намалювали дерева й інші рослини / Фото The Spruse

У цій ігровій кімнаті є все, про що мріють діти. Домашній кінотеатр, дім на дереві, гойдалки в приміщенні. Стіни пофарбували так, що вони нагадують перебування на відкритому просторі.

Тут є навіть сцена, під якою зробили приховані шухляди для речей.

Кімната в мансарді



Мансарда, яку перетворили в ігровий простір, виглядає розкішно / Фото The Spruse

Тут зробили велику м'яку зону для відпочинку та ігор. На ній розмістили десятки акцентних подушок, килимове покриття та марокканські подушки для комфорту.

Гойдалки, що прикріплені до стелі, теж викликають захоплення у дітей.

Кімната для розвитку уяви



Ця дитяча кімната у Швеції відповідає концепції мінімалізму / Фото The Spruse

У цій кімнаті зробили оригінальний куточок для ігор за допомогою стелажа та чорної клейкої стрічки. Вийшла маленька кухня, якою можна гратися.

Балкон для індіанців



Балкон можна перетворити в простір для ігор на свіжому повітрі / Фото The Spruse

На цьому невеликому балконі розмістили затишне індіанське тіпі. Зовнішню стіну пофарбували в чорний колір – тепер на ній можна малювати крейдою. Такий дизайн розвиває уяву малюків, а ще – змушує їх проводити більше часу на свіжому повітрі.

Двоярусне ліжко у вигляді будиночка



Таке ліжко економить простір, а також розвиває фантазію та фізичні здібності дитини / Фото The Spruse

Усі діти захочуть проводити час під стелею в фанерному будиночку. Тут можна гратися, спати й читати казки. Така зона ділить простір кімнати на два яруси та є дуже цікавою для дітей.

Як у цирку



Приміщення розділили на зони та рівні / Фото The Spruse

В цій кімнаті стелю розмалювали у вигляді циркового куполу. Оскільки площа дитячої не дуже велика, ігрову зону зробили в ніші. Її розділили на два поверхи – тепер тут вдвічі більше простору для гри.

На стіні розмістили ім'я дитини, виготовлене з яскравих ламп. Цю ідею також взяли з інтер'єру цирку.

Кімната під сходами



Діти будуть у захваті від такої ігрової кімнати / Фото The Spruse

Для прихильників історії про Гаррі Поттера можна зробити таку ігрову кімнату під сходами. Звісно, таке приміщення не може бути спальнею для дитини, адже там мало світла та свіжого повітря. Однак комірчина стане чудовим місцем для розваг, читання і посиденьок з друзями.

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Чарівний куточок



Варіант дитячої кімнати з будиночком-тіпі / Фото The Spruse

Раніше це був незручний кут в нью-йоркському лофті, однак тепер його перетворили на візуально приємне місце для гри. Тут є затишний стильний тіпі з м'якими подушками всередині, килимки зі штучного хутра та шпалери з ракетами й зірками. Атмосферу довершує м'яка іграшка у вигляді лами.