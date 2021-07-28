Динаміка та витонченість: чому варто перетворити стіни свого помешкання у витвір мистецтва

Просто помальовані стіни – доволі нудне рішення, але й шпалери не всім подобаються. Розпис стін – ідеальний варіант, в якому кожен може знайти те, що йому до вподоби.

Простота побілених стін захоплює далеко не всіх, а з шпалерами можна перестаратися. Але обирати з крайнощів не варто – є проміжне рішення, яке кожен може підлаштувати під себе.

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Стіну можна розглянути як велике полотно хужожника. Чому ні? Кожен може розкрити власний талант, або ж заручитися допомогою художника, який втілить на стіні картину, яка надихатиме та завжди даруватиме приємний настрій.

Екзотика

Це більш стильно за будь-які фотошпалери / Фото Elle Decor

У простір можна додати більше екзотики, маючи гарантію, що перебору з деталями точно не буде. Окрім того, таку картину мрії можна розглядати довго, а будь-які фотографії швидко набриднуть.

Історичність

Досконала вишуканість / Фото Elle Decor

Антикваріат та вишуканість завжди будуть у моді. Правильно розписана стіна допоможе зробити загальну картину довершеною.

Модернізм

Неймовірна динаміка / Фото Elle Decor

Сучасне мистецтво подобається не всім, але не слід одразу відкидати цей варіант. Якщо ідея вдала, то мешканцям та гостям буде важко відірвати погляд від стіни.

Різнобарвність

Гармонія кольорів / Фото Elle Decor

Не обов'язково витрачати години на роздуми про сюжет, який прикрасить вашу стіну. Інколи достатньо вдало зіграти на поєднанні яскравих кольорів.