Настінні електрокаміни широкого формату набирають популярності з року в рік. У зв'язку з великим попитом також збільшується і модельний ряд даного типу камінів.

Величезний вибір настінних широких електрокамінів пропонують лідери ринку електрокамінів – торгові марки Dimplex, Royal Flame і Royal.

Ірландський виробник Dimplex в цьому сегменті представлений камінами з ефектом газового горіння з наповненням кристалами, а також осередками класичного типу з декоративними дровами.



На фото Dimplex Synergy

Модель Synergy має яскраве монохромне полум'я, прикрасою служать скляні кристали, які підсилюють ефект мерехтіння.

Наступний в ряді камін – серія Prism, яка відрізняється різнокольоровою підсвіткою вогнища. Всього є 8 колірних режимів: 7 окремих і восьмий режим є циклічною зміною попередніх.

Наповнення вогнища: кристали двох типорозмірів.



На фото Dimplex Prism 74

Dimpex Ignite. Головна відмінність від серії Prism в більш об'ємному ефекті полум'я, а також в кількості колірних рішень підсвічування. Завдяки плавній зміні кольорів, кількість їх варіантів сягає більше двадцяти.



На фото Dimplex Ignite 50

Лінійні каміни Dimplex класичного типу представлені популярними моделями Vega і SP-16.



На фото Dimplex Vega

Всі моделі – в розмірах 50 і 70 дюймів, серія Ignite доповнена каміном з діагоналлю 100 дюймів, а серія Prism – 34 дюйми. Також варто відзначити, що всі описані каміни мають функцію обігріву і використовують в роботі світлодіодні лампи.



На фото Dimplex Redway

Важливо, що лінійка настінних моделей Dimplex була б неповною без представників полум'я Opti-myst таких як Burbank, Redway і Tahoe. Вони відрізняються більш ніж реалістичним ефектом вогню і користуються популярністю у користувачів вже багато років.

Хочемо звернути увагу на широкоформатні моделі демократичного бренду Royal. Вони також відрізняються різноманіттям модельного ряду. Ці моделі представлені в розмірах від 80 см до 2,5 метрів, мають функцію обігріву та оснащені LED лампами.



На фото Royal Flame Vision 60 Led в порталі.

Royal Flame Vision 60 відрізняється тим, що має 4 режими яскравості полум'я, 3 кольори підсвічування декоративних елементів, які представлені в двох варіантах: камені та кристали або дрова. Варто відзначити, що це єдина модель в ряді з інфрачервоним обігрівом.

Відмінною особливістю камінів серії Shine є зміна кольору полум'я. Присутні три колірні режими. Плюс до цього – 4 режими яскравості підсвічування дров або кристалів.

Електричні каміни Royal Fire BI доповнені чотирма режимами верхнього підсвічування вогнища, що додає колірного різноманіття, яскравості і відчуття глибини вогнища. Також додана функція звукового супроводу – потріскування дров, з можливістю регулювання гучності. Три кольори полум'я теж присутні в камінах серії BI.

Варто відзначити, що у всіх моделях Shine і BI в комплект входять обидва варіанти наповнення: дрова і кристали трьох кольорів.

У найближчій перспективі очікуються нові моделі серії BI, які будуть мати 117 варіантів колірних рішень. Така багата варіативність досягнута завдяки наявності 3-х кольорів полум'я, 4-х режимів верхнього підсвічування вогнища і 13-ти кольорів підсвічування нижніх декоративних елементів, які будуть також представлені кристалами і дровами. Відмінною особливістю нових моделей буде їх робота в комплексі системи розумний будинок, з можливістю голосового управління.

Електричні каміни брендів Royal підтримують останні світові тенденції в плані безпеки їх використання та економічності. У всіх моделях присутній чуткий термостат і захист від перегріву приладу.

Детальніше ознайомитися з усіма настінними електрокамінами можна на фірмових сайтах dimplex-kaminy.com.ua і royal-flame.com.ua. Подивитися і протестувати каміни можна відвідавши шоуруми за адресою вул. Обсерваторна, 13/15 та вул. Анни Ахматової, 35. Консультація фахівця за телефоном (050) 500 17 37, (097) 500 17 37.