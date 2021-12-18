Італійська компанія Ceramiche Refin представила нову лінію плитки. Вона нагадує традиційні фрески та створює легку та ніжну атмосферу.

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Італійська витонченість / Фото Dezeen

Колекція Affrescati – це відлуння техніки настінного живопису, який має величну вікову історію. Завдяки цьому простори, в яких буде використана плитка, будуть витонченими та привабливими.

Неповторні кольори / Фото Dezeen

Дизайнери відтворили кольори автентичних фресок. Команда тривалий час вивчала фрески та мистецтво, щоб втілити у плитці їх дух та неповторність.

Гармонія оригінальності та традицій / Фото Dezeen

У ході десятків експериментів вдалося створити плитку з тривимірною поверхнею та характеристиками "тисячолітньої спадщини". Вражаючий результат допоможе в подальшому створювати інтер'єри, від споглядання яких буде важко відірватися.