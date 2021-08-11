Дім всередині руїн: грандіозна реконструкція занедбаної садиби у Чехії

В процесі роботи, O-R-A змогла виявити добудовані конструкції та оригінальні ніші. Здавалося б, що через стільки років будинок мав би втратити свою велич, проте час ніяк не вплинув на матеріали будівлі й навпаки – засвідчив їх міцність.

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Від оригінальної конструкції залишився лише цегляний фасад та дах. Студія разом із будівельниками зрозуміли, що в разі традиційного ремонту весь темперамент збережених руїн буде знищено, тому вони швидко відхилили можливість повернення будинку до первісного стану.



Архітектори залишили історичний фасад / Фото Archdaily

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Вікна розташовувалися відповідно до отворів в оригінальній конструкції / Фото Archdaily

Студія запропонувала залишити фасад та зайнятися зведенням внутрішнього простору. Це дало змогу усунути 3-ій рівень та повернути оригінальний масштаб з 2-ма високими поверхами.

Повторне використання матеріалів



Інтер'єр відповідає сучасним трендам / Фото Archdaily

Студія побудувала новий утеплений будинок на тлі руїн. Сучасний варіант відповідає енергетичним стандартам. Архітектори повторно використали дерев'яні конструкції напівзруйнованого внутрішнього простору. Та й загалом студія зізнається, що більшість матеріалу запозичено з оригінального проєкту, просто деякі елементи були поміняні місцями.

Між новою та оригінальною конструкцією підтримується вентильований люз, конструкції не торкаються. Не всі вікна ідеально вписуються в отвори старої стіни, тому вона стає частиною інтер'єру в деяких кімнатах.



Кухня з великим вікном / Фото Archdaily

Цей проєкт став маніфестом студії, який пропагандує ідею бережного ставлення до старих будівель. Не варто втрачати автентичність, але й не слід триматися виключно за минувшину, догми та упередження.

Життя в домі



З ванної відкривається краєвид на місцевість / Фото Archdaily

Зараз тут проживають господарі, які й були замовниками проєкту. Водночас будинок відкритий для подобової оренди.

Гості дому можуть зустрічатися в просторій вітальні, обладнаній кахельною піччю, поруч розташована кухня для спільного використання. Сходи у холі ведуть в окремі ванні кімнати, з яких відкривається неймовірний пейзаж крізь масивні старі стіни.

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