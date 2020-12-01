Цей будинок в Куала-Лумпурі звели ніби з гігантських дитячих кубиків. Розповідаємо про дім, в якому власники не тільки живуть, а й вирощують собі їжу.

Про незвичний бетонний дім повідомляє журнал Amazing Architecture.

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Цей дім не схожий на сусідні споруди / Фото Ameen Deen

Будинок назвали "Planter Box House", що можна перекласти як "Будинок плантатора". Тут мешкає одна родина.

Автором проєкту стала студія архітектурних досліджень Formzero.



Інтер'єр тут світлий і відкритий / Фото Ameen Deen

Дім звели з бетонних "ящиків", що мають систему гідрації для вирощування їстівних рослин. Їх тут росте понад 40 видів.

Власники хотіли, щоб їх дім був енергоефективним і призначеним для сталого життя. Тому тут росте усе, що може забезпечити мешканців їжею.



Власники ведуть сталий спосіб життя / Фото Ameen Deen

Ящики з їстівними рослинами стоять на кожному поверсі. Planter Box House сильно контрастує з навколишніми будівлями.



Тут вирощують понад 40 видів їстівних рослин / Фото Ameen Deen

Інтер'єр дому є поєднанням тропічного способу життя і сільського господарства. Тут все зроблено з максимальною гостинністю.



Ванна кімната, що виходить в сад / Фото Ameen Deen

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Перший поверх будинку є повністю відкритим. Тут немає перегородок, а більшість стін – скляні. Скляне вікно в кухні відкривається на всю висоту. З нього видно зелену панораму саду.



В інтер'єрі використали природне освітлення / Фото Ameen Deen

В інтер'єрі використали традиційну тропічну рослину – бамбук. Його зібрали й обробили місцеві мешканці. До того ж бамбук є екологічним і стійким матеріалом.

В інтер'єрі використали традиційний тропічний стиль / Фото Ameen Deen