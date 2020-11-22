У цьому будинку майже немає суцільних стін. Тут використали дерев'яні екрани для створення мікроклімату й висадили багато рослин.

Про екологічний будинок у Санта-Моніці, штат Каліфорнія, повідомляє Inhabitat.

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Дерев'яні панелі створюють власний мікроклімат / Фото Inhabitat

Архітектор Девід Монтальба, засновник агенції Montalba Architects, збудував цю резиденцію для своєї родини. Площа будинку становить 1660 квадратних метрів.



Внутрішній дворик захищає мешканців від сторонніх очей / Фото Inhabitat

Основним в концепції будинку став вертикальний внутрішній дворик. Його фасад зроблений з рухомих дерев'яних екранів. Коли на вулиці спекотно, екрани охолоджують температуру всередині.

Враховуючи розмір ділянки та сусідство, найбільшою проблемою було переконатись, що ми не надмірно забудували ділянку, але й зберегли певний рівень конфіденційності з нашими безпосередніми сусідами, – сказав Монтальба.



Панорамні вікна наповнюють дім світлом / Фото Inhabitat

Нижній поверх виконали з бетону. Він став своєрідною опорою та об'єднав усі рівні будинку.

Вертикальний внутрішній дворик пов'язує між собою всі приміщення. Увагу приваблюють пишні озеленені балкони, що з'єднані мостом.



Інтер'єр у світло-коричневих відтінках / Фото Inhabitat

В інтер'єрі переважають м'які, природні кольори. Вікна до підлоги дозволяють насолоджуватися видом та не витрачати зайвої енергії на освітлення.



На терасах висадили чимало зелених рослин / Фото Inhabitat

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У домі все зроблено на засадах енергоефективності. Зокрема тут є сонячні панелі, що забезпечують будівлю електроенергією. В будинку встановили систему збору дощової води, та окрему систему охолодження.