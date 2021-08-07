Дім поза домом: як виглядає сучасний дитячий садок в Брукліні

Дошкільний і культурний центр розташований в новому багатофункціональному житловому комплексі в районі Бедфорд-Стайвесант (Бруклін). Простір площею 325 квадратних метрів спроєктований завдяки тандему 2-ох місцевих студій – BAAO і 4 | MATIV.

Мета архітекторів та дизайнерів полягала в тому, щоб створити простір, який виконує функцію навчального закладу, залишаючися при цьому другим домом для дітей. Для того щоб кожен учень почувався комфортно, проєкт закладу враховував мультикультурність Брукліну.

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У центрі закладу розташовано кілька кімнат, організованих навколо L-подібного жолоба, який виконує роль умивальника. Діти використовують це місце для зустрічей та ігор. Влітку ця зона прогріта сонцем, оскільки через великі вікна в центр проникає багато природного світла.



Умивальники посеред стануть зручним місцем зустрічі / Фото Dezeen



По всьому простору зустрічаються отвори в формі будинків / Фото Dezeen

Дизайнери вирішили не зупинятися на простій і чистій обробці стін. Окрім підлоги зі світлого клена в приміщенні фігурує безліч кольорових елементів. Щоб вони виглядали привабливіше, архітектори обрали пастельні тони.



По всьому простору зустрічаються отвори в формі будинків / Фото Dezeen

Бірюза на стелі у поєднанні зі підвісними світильниками у формі куль, імітує сонячне небо. Синій колір також присутній в основній зоні та на сходовій клітці, яка веде в приміщення для персоналу.



Архітектори використали пастельні тони / Фото Dezeen



Архітектори використали пастельні тони / Фото Dezeen

Практично кожен елемент відтворює форми міста. Плитка умивальників демонструє силует мегаполісу, а стіни з вирізами гострих будинків служать проходами між різними зонами.



Бірюзова стеля нагадує небо / Фото Dezeen

Мобільні меблі дозволяють переконфігурувати відкритий простір для різних подій та навчання.