Ветеран воєнно-морських сил США оздобив свій дім тисячами банок від пива, яке пив до самої смерті. Тут не знайдете ані шпалер, ані фарби на стінах – кожен сантиметр вкритий пивними банками.

Будинок розташований у Флориді, США, Вартість такої дивини складає понад 100 тисяч доларів, повідомляє Kxxv.

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На стінах немає шпалер / Фото Food&Wine

Майже всі 250 квадратних метрів житла вкривають банки від пива. Не дивно, що оселі дали назву "Дім Будвайзера".

Зовні будинок виглядає звичайно, навіть не зважаючи на наклейку з логотипом пива на дверях. Але щойно ви відкриєте двері – потрапляєте у світ, де кожен сантиметр вкритий пивними банками.



Банки майже на всіх поверхнях в кухні / Фото Food&Wine

Банки на стелі, на стінах, в кухні та в гардеробних. Їх немає тільки у ванних кімнатах, і це видається настільки дивним, що майже нервує – так жартують агенти з нерухомості.

Власник назбирав таку колекцію протягом 16 років. Потрібно зазначити, що все це пиво він спожив самотужки.



На фото складно передати враження від візиту до будинку / Фото Food&Wine

Під "пивними шпалерами" стіни вкриті тонким шаром алюмінію.

Власником незвичайного дому був ветеран МВС Сполучених Штатів Майкл Амелотт. Після його смерті дім виставили на продаж.



У спальні теж нестандартний декор / Фото Food&Wine

Компанія "Будвайзер" заявила у своєму акаунті в Twitter, що подарує новому власникам річний запас пива, якщо ті збережуть у домі пивний декор.



"Пивного" декору немає тільки у ванних кімнатах / Фото Food&Wine

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Згодом з’явилася інформація, що "Дім Будвайзера" таки придбали нові власники. Тоді виробник пива зробив ще кращу пропозицію: нові господарі матимуть холодильник з "вічним" запасом цього продукту доти, доки зберігатимуть в домі оригінальний декор із банок.

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