Дім навиворіт: у Словаччині розібрали будинок, щоб зробити приголомшливий інтер'єр у новобудові
Якщо ви побачите цей невеликий заміський будинок неподалік Братислави, він може здатися вам примітивним і надто непомітним. Однак він має чим вразити гостей всередині: тут зробили надзвичайно оригінальний інтер'єр.
Про вражаючий інтер'єр заміського будинку повідомляє Dezeen.
Цікаво: Їх знає кожен: 5 найвідоміших стільців у світі
Зовні будинок виглядає досить просто / Фото Dezeen
Проєкт назвали Будинок V – адже будівля має дах у формі цієї літери. Ідея належить словацькому архітектору Мартіну Скочеку.
Дім з похилим дахом відтворює форму традиційних сільськогосподарських будівель на околиці Братислави.
Скляні стіни створюють чудову панораму / Фото Dezeen
В помешканні живе родина з 4 осіб. Площа будинку становить 185 квадратних метрів.
Вікна спальні з виглядом на сад / Фото Dezeen
Увагу тут одразу приваблює відкрита вітальня з цегляним оздобленням стін. У задній частині відкритого простору розташували кухню. Найважливішим елементом у ній є великий острів із нержавійки.
В кухонному блоці відкрита дерев'яна стеля. З нею перегукуються дубові шафи для зберігання посуду.
На стінах висять картини сучасних авторів / Фото Dezeen
Незвично: Флораріум в інтер'єрі: як гармонійно поєднати рослини
Частина стін в домі – скляні. Крізь них видно двір і старовинні будівлі навколо. В усіх приміщеннях зробили однотонну світлу підлогу. Вона чудово відтінює червону цеглу на стінах.
Ванна є однією з найпривабливіших кімнат у будинку / Фото Dezeen
Особливу увагу приваблює ванна кімната. Окремо стояча ванна розташована під вікнами у стелі. Це робить інтер'єр унікальним і привабливим.
У деяких кімнатах зробили два рівні / Фото Dezeen
Поділитися новиною