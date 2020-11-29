Якщо ви побачите цей невеликий заміський будинок неподалік Братислави, він може здатися вам примітивним і надто непомітним. Однак він має чим вразити гостей всередині: тут зробили надзвичайно оригінальний інтер'єр.

Про вражаючий інтер'єр заміського будинку повідомляє Dezeen.

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Зовні будинок виглядає досить просто / Фото Dezeen

Проєкт назвали Будинок V – адже будівля має дах у формі цієї літери. Ідея належить словацькому архітектору Мартіну Скочеку.

Дім з похилим дахом відтворює форму традиційних сільськогосподарських будівель на околиці Братислави.



Скляні стіни створюють чудову панораму / Фото Dezeen

Будівлю звели на місці старого фермерського будинку. Його розібрали цеглина за цеглиною. Будівельний матеріал не викинули – ним оздобили стіни Будинку V.

В помешканні живе родина з 4 осіб. Площа будинку становить 185 квадратних метрів.



Вікна спальні з виглядом на сад / Фото Dezeen

Увагу тут одразу приваблює відкрита вітальня з цегляним оздобленням стін. У задній частині відкритого простору розташували кухню. Найважливішим елементом у ній є великий острів із нержавійки.

В кухонному блоці відкрита дерев'яна стеля. З нею перегукуються дубові шафи для зберігання посуду.



На стінах висять картини сучасних авторів / Фото Dezeen

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Частина стін в домі – скляні. Крізь них видно двір і старовинні будівлі навколо. В усіх приміщеннях зробили однотонну світлу підлогу. Вона чудово відтінює червону цеглу на стінах.



Ванна є однією з найпривабливіших кімнат у будинку / Фото Dezeen

Особливу увагу приваблює ванна кімната. Окремо стояча ванна розташована під вікнами у стелі. Це робить інтер'єр унікальним і привабливим.