Дім в Ріверхенді, штат Нью-Йорк, має житлову площу близько 140 квадратних метрів. Його повністю надрукували на 3D-принтері.

Компанія SQ4D продає об'єкт нерухомості, виготовлений за допомогою сучасних технологій. Оголошення про продаж будинку з'явилося на популярному сайті Zillow.

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Будинок можна придбати за 300 тисяч доларів / Фото Zillow



Інтер'єр дому, надрукованого на 3D-принтері / Фото Zillow

Для того, аби надрукувати дім, компанії знадобилося близько 48 годин безперервного друку. Однак зробити будинок за раз було неможливо: видруковували деталі протягом 8 днів.

У помешканні є все необхідне для життя / Фото Zillow

Вартість матеріалів, з яких зробили дім, становить менш як 6 тисяч доларів.



Житлова площа становить близько 140 квадратних метрів / Фото Zillow

В будинку є 3 спальні, 2 ванних кімнати й навіть гараж площею 70 метрів.