До кожного процесу варто підходити виважено та приділяти максимум уваги найдрібнішим деталям. Домівку роблять особливою перш за все відчуття, які виникають, коли ви переступаєте поріг.

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Кожна кімната виконує певну важливу функцію, але також важливо зробити інтер'єр максимально затишним та комфортним.

Створіть свій дім

При проєктуванні дизайну потрібно зважати на останні модні тенденції та поради дизайнерів, та разом з тим ключовим мають стати ваші особисті відчуття.

У дизайні інтер’єрів кожен має мати можливість створити власний ідеальний дім. Ваша оселя – це місце, де ви проводите більшість свого часу, тому простір має відображати вас,

– зазначає дизайнерка Ванесса Арбутнот.

Інколи варто створити свій власний дизайн та зробити дім особливим / Фото Іdealhome

Старе на нове

У кожній домівці є завжди кілька речей, які потребують оновлення або заміни. Проте коли бюджет невеликий, не варто відмовлятися від мрії створити затишний дім. Реставрувати стару лампу чи змінити якісь деталі у кухні можна власними силами. До прикладу, у старому дивані можна замінити обшивку та докупити подушки.

Друге життя для улюблених речей / Фото Іdealhome

Сміливі фарби

Часи суворих правил фарбування минули, ключ до вдалого дизайну інтер’єру сьогодні – обрати фарбу, яка вам підходить. Більше немає правил фарбування дверних рам, плінтусів та стель у яскраво білий колір.

Варто завжди обирати особливі кольори / Фото Іdealhome

Фірмовий аромат дому

Варто взяти на замітку готельний стиль і надати своєму дому фірмового аромату. Неймовірно, наскільки це може змінити відчуття дому. Розкішні готелі обирають ключові аромати, які потім асоціюються з цим місцем. Такого ефекту можна досягнути за допомогою ароматичних свічок, розсіювачів та ефірних олій.

Відчуття дому має виникати як тільки проходите через двері / Фото Іdealhome