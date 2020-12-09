Цей будинок вихідного дня ідеально пасує до місцевого пейзажу: скель і бурхливої води навколо. Його спроєктувала студія японського архітектора.

Про неймовірний дім у Чилі повідомляє журнал Dezeen.

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Зовнішній вигляд дому вражає / Фото Dezeen

У цьому домі зробили бетонний дах у вигляді хвилі. Форма будівлі вражає – це довга конструкція зі скляними стінами, що прикрасила мис над Тихим океаном поблизу Лос-Вілоса.

Автором проєкту стала японська студія архітектора Ryue Nishizawa.



Скляні стіни відкривають огляд на океан / Фото Dezeen

Будинок спроєктували так, щоб він відповідав контурам ділянки. Цей шматок землі високий і скелястий. Подекуди на ньому є провали й підвищення – саме таким зробили й цей довгий дім.

Місцями дах опускається до землі.



Бетонна стеля у деяких місцях спускається до землі / Фото Dezeen

Тут немає стін, про які можна говорити – це як будівля тільки землі й даху посеред багатої природи, – діляться архітектори.

Покрівлю утримують сталеві колони по периметру будинку.



Сауна зі скляними стінами / Фото Dezeen

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Дім поділений на три зони: сауну, спальню з вітальнею та кухню з їдальнею, що мають вихід на терасу. Кухня виходить на океан, а спальню розташували якомога далі від бурхливих хвиль – позаду будинку.



Усю техніку на кухні розмістили на кухонних островах / Фото Dezeen

Усе необхідне на кухні розмістили на трьох дерев'яних островах. Тут немає меблів біля стін, щоб не перешкоджати огляду узбережжя. Також в інтер'єрі використали чорний стіл, світлі стільці та білі світильники на стелі.

Більше фото будинку над океаном дивіться тут: