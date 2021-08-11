Dezeen Awards 2021: символічна синагога Бабиного Яру в Києві претендує на престижну премію

Символічна синагога "Місце роздумів" в Бабиному Яру, відкрита у травні цього року. на території Меморіального комплексу Голокосту Бабин Яр у Києві, увійшла до лонг-листа однієї з найпрестижніших премій в галузі архітектури та дизайну Dezeen Awards 2021.

Проєкт боротиметься за нагороду в категорії Культурні будівлі. Разом із синагогою Бабиного яру на перемогу в цій номінації претендують ще 24 будівлі з різних куточків світу, серед них – роботи відомих на весь свій студій MAD, Hodder+Partners, Skidmore, Owings & Merrill та інші.

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Всього в категорії архітектура Dezeen оголосив 305 претендентів на нагороду в 12 категоріях. У категорії Rebirth також змагатиметься український проєкт Центру мистецтв у Львові.



Символічна синагога Бабиного Яру в Києві претендує на престижну премію / Фото Babynyar

Скандальний проєкт символічної синагоги "Місце роздумів" в Бабиному Яру є одним з цілого ряду нових об'єктів, які зводять на місці розстрілів понад 100 тисяч євреїв до 80-ої річниці від початку розстрілів. Громадські, в тому числі і єврейські організації, неодноразово висловлювали протести проти будівництва синагоги на території православного кладовища, оскільки це суперечить релігійній єврейській традиції. Бабиному Яр зазначив, що символічна синагога розташована там, де немає поховань. Перед зведенням об'єкту територію перевіряли радаром та провели розкопування.



Символічна синагога Бабиного Яру в Києві претендує на престижну премію / Фото Babynyar



Символічна синагога Бабиного Яру в Києві претендує на престижну премію / Фото Babynyar

Автором проєкту синагоги стало швейцарське архітектурне бюро Manuel Herz Architects. До конструкторських і художніх робіт були залучені українські механіки, інженери і художники.



Символічна синагога Бабиного Яру в Києві претендує на престижну премію / Фото Babynyar

"Місце для роздумів" створене у вигляді книги, яка відкривається і закривається за допомогою спеціальних механізмів. Висота пам’ятника 11 метрів. Конструкція оздоблена візерунками і текстами молитов, які повторюють інтер’єр старовинних синагог західної України, у Ходорові та Гвіздці, які були знищені нацистами під час Другої світової війни.