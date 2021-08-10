Dezeen Awards 2021: проєкт Центру мистецтв у Львові претендує на престижну премію

Став відомий перелік претендентів на архітектурну премію від журналу Dezeen. У списку знайшлося місце і для львівського Центру мистецтв.

Загалом у премії Dezeen Awards 2021 є 12 категорій. Загальна кількість архітектурних проєктів-учасників перевищує позначку 300.

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У переліку претендентів на премію опинився проєкт Львівського муніципального центру мистецтв. Його розробниками є українська компанія Replus bureau.

Новий мистецький центр у Львові / Фото Replus bureau

Львівський центр мистецтв бореться за перемогу у категорії Rebirth. Центр розташований у будівлі ХІХ століття, яке дуже довго стояло закинутим. Команда Replus перетворила будівлю на багатофункціональний простір, в якому є галерея, арт-майданчик, лекційний зал, кухня та бібліотека.

Простір творчості / Фото Replus bureau

Також дизайнери потурбувалися про інклюзивність, тому тут є пандуси, спеціальні позначки на кутах та переходах між приміщеннями, а також 3D-карта для слабозрячих.