Dezeen Awards 2021: 5 українських проєктів, які борються за престижну нагороду
Джерело:Pragmatika
Цієї осені Dezeen Awards назве найкращі проєкти в таких категоріях як: "Архітектура", "Інтер'єр", "Дизайн", "Студії", "Сталий розвиток", і "Медіа". В лонг-лист премії потрапило кілька визначних робіт українських дизайнерів та архітекторів. Розповідаємо про них детальніше.
Dezeen Awards – це престижна серія нагород за архітектуру, інтер’єр та дизайн, організована одним із найпопулярніших у світі журналів у сфері дизайну – Dezeen. Це 4-ий раз, коли британське видання роздасть нагороди.
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Колекція Guculiya.Tini від Hochu rayu design bureau. Категорія "Дизайн предметів домашнього вжитку"
Guculiya.Tini – колекція текстилю та кераміки, яка звертається до витоків українського етносу, гуцульської естетики, міфології та символізму. Все це знайшло втілення в гаварецькій кераміці – унікальній техніці народного гончарного промислу Західної України. Вироби запікаються в печі, завдяки чому глина фарбується в чорний.
Дизайн-бюро Hochu rayu поєднало традиційну гончарну техніку з мінімалістською геометрією форм. Доповнює серію текстиль з натурального льону і вовни.
До теми Dezeen Awards 2021: проєкт Центру мистецтв у Львові претендує на престижну премію
Освітлення Odessa Food Market, компанія Expolight. Категорія "Архітектурне освітлення"
Для Одеського фуд-маркету компанія Expolight розробила кілька світлових сценаріїв, внаслідок чого атмосфера простору змінюється протягом дня. У ранні години світло прохолодне і м'яке, в обід воно теплішає, а ввечері він стає спокійним.
Щоб створити характерні тіні від крони дерева, компанія встановила кастомні світильники. Завдяки їм світлові плями стелі виглядають особливо ефектно.
Тату-студія 6:19 Studio, Balbek Bureau. Категорія "Інтер'єр для відпочинку і оздоровлення"
Монохромний, гранично лаконічний інтер'єр більше нагадує сучасний музейний простір, де кожен дизайнерський елемент перетворюється в артоб'єкт. Один з основних акцентів студії – масивний стіл вагою в 800 кілограмів. У залах немає дверей, через що приміщення зливаються в єдиний безбар'єрний простір.
Virgin Izakaya Bar, студія YODEZEEN. Категорія "Інтер'єр ресторанів і барів"
Virgin Izakaya Bar – ресторан японської кухні на території колишнього заводу "Арсенал". Заклад займає 405 квадратних метрів.
Щоб підкреслити автентичні архітектурні елементи, які вціліли до нашого часу, автори проєкту використали натуральні матеріали – дерево, мідь, шкіру та метал.Бездоганний дизайн створюють лише з увагою до деталей. І в цьому допоможуть кондиціонери Daikin, які гармонійно доповнять інтер’єр та додадуть комфорту вашій оселі. Ознайомитися з перевагами кондиціонерів Daikin та отримати консультацію спеціаліста можна на сайті, заповнивши відповідну форму.
Проєкт FAINA, Yakusha Design. Категорія "Нова дизайн-студія року"
FAINA – це колекція предметів меблів, об'єктів декору та освітлення від дизайнера Вікторії Якуші. Місія проєкту – розповісти історію рідної землі через звернення до традиційних ремесел.
До теми Як вписати автентичні українські меблі у сучасний інтер'єр: фото
Головним джерелом натхнення стали етнографічні експедиції в різні куточки України. Предметний дизайн, створений вручну у співпраці з майстрами народних ремесел, демонструє багатство та енергію живих матеріалів – глини, дерева, лози. Авторка колекції, слідуючи філософії живого дизайну, виготовляє предмети FAINA тільки 2 рази на рік – під час зимового і літнього сонцестояння.