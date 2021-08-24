Dezeen Awards – це престижна серія нагород за архітектуру, інтер’єр та дизайн, організована одним із найпопулярніших у світі журналів у сфері дизайну – Dezeen. Це 4-ий раз, коли британське видання роздасть нагороди.

Читайте також Які запитання поставити майстру перед встановленням кондиціонера

Колекція Guculiya.Tini від Hochu rayu design bureau. Категорія "Дизайн предметів домашнього вжитку"

Серія предметів побуту і текстилю, натхненна історією українського етносу / Фото Hochu rayu

Guculiya.Tini – колекція текстилю та кераміки, яка звертається до витоків українського етносу, гуцульської естетики, міфології та символізму. Все це знайшло втілення в гаварецькій кераміці – унікальній техніці народного гончарного промислу Західної України. Вироби запікаються в печі, завдяки чому глина фарбується в чорний.

Дизайн-бюро Hochu rayu поєднало традиційну гончарну техніку з мінімалістською геометрією форм. Доповнює серію текстиль з натурального льону і вовни.

До теми Dezeen Awards 2021: проєкт Центру мистецтв у Львові претендує на престижну премію

Освітлення Odessa Food Market, компанія Expolight. Категорія "Архітектурне освітлення"

Усередині Odessa Food Market / Фото behance

Для Одеського фуд-маркету компанія Expolight розробила кілька світлових сценаріїв, внаслідок чого атмосфера простору змінюється протягом дня. У ранні години світло прохолодне і м'яке, в обід воно теплішає, а ввечері він стає спокійним.

Щоб створити характерні тіні від крони дерева, компанія встановила кастомні світильники. Завдяки їм світлові плями стелі виглядають особливо ефектно.

Тату-студія 6:19 Studio, Balbek Bureau. Категорія "Інтер'єр для відпочинку і оздоровлення"

Вид на основний зал із зони рецепції / Фото Balbek Bureau

Монохромний, гранично лаконічний інтер'єр більше нагадує сучасний музейний простір, де кожен дизайнерський елемент перетворюється в артоб'єкт. Один з основних акцентів студії – масивний стіл вагою в 800 кілограмів. У залах немає дверей, через що приміщення зливаються в єдиний безбар'єрний простір.

Virgin Izakaya Bar, студія YODEZEEN. Категорія "Інтер'єр ресторанів і барів"

Virgin Izakaya Bar в Києві / Фото the-village

Virgin Izakaya Bar – ресторан японської кухні на території колишнього заводу "Арсенал". Заклад займає 405 квадратних метрів.

Щоб підкреслити автентичні архітектурні елементи, які вціліли до нашого часу, автори проєкту використали натуральні матеріали – дерево, мідь, шкіру та метал.

Бездоганний дизайн створюють лише з увагою до деталей. І в цьому допоможуть кондиціонери Daikin, які гармонійно доповнять інтер’єр та додадуть комфорту вашій оселі. Ознайомитися з перевагами кондиціонерів Daikin та отримати консультацію спеціаліста можна на сайті, заповнивши відповідну форму.

Проєкт FAINA, Yakusha Design. Категорія "Нова дизайн-студія року"

Предмети з колекції FAINA від Yakusha Design / Фото faina.design

FAINA – це колекція предметів меблів, об'єктів декору та освітлення від дизайнера Вікторії Якуші. Місія проєкту – розповісти історію рідної землі через звернення до традиційних ремесел.

До теми Як вписати автентичні українські меблі у сучасний інтер'єр: фото

Головним джерелом натхнення стали етнографічні експедиції в різні куточки України. Предметний дизайн, створений вручну у співпраці з майстрами народних ремесел, демонструє багатство та енергію живих матеріалів – глини, дерева, лози. Авторка колекції, слідуючи філософії живого дизайну, виготовляє предмети FAINA тільки 2 рази на рік – під час зимового і літнього сонцестояння.