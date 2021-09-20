Цікавий та затишний інтер'єр – це не завжди про додаткові витрати. Аби додати в дім особливих ноток, зовсім не обов'язково широко відкривати гаманець – достатньо лише творчості та старання.
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Постери
Деталь, яка одразу зверне на себе увагу, але не потребує великих капіталовкладень. Улюблена група, надихаючий пейзаж чи улюблена цитата – чудовий акцент характеру вашого помешкання.
Постери – прояв індивідуальності / Фото Pinterest
Панно
На барахолках можна знайти багато цікавих речей та дати їм нове життя. Наприклад, панно з ключів дуже доречно виглядає у взаємодії з дерев'яними меблями.
Чудове застосування старих речей / Фото Pinterest
Книги
Це завжди доречний елемент, у будь-якому інтер'єрі та стилі. Вони не лише розвинуть вашу ерудицію, а й посприяють атмосфері творчого затишку.
Для книг можна знайти безліч ідей / Фото Pinterest
Карти та написи
Яскраві подорожі – мрія кожного з нас, тому карти, мапи та інші туристичні принади дозволять зануритися у приємні спогади та активно планувати нові поїздки. Правила сім'ї або ж інші ідеї, які можна втілити за допомогою великих букв, також вітаються.
Натхнення на нові враження / Фото Pinterest