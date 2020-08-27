На півострові Белларін, що в Австралії, з'явився приватний будинок у мальовничому місці серед евкаліптів. Одна зі стін тут продовжена дерев'яними рамами, а центральним елементом інтер'єру є дров'яний камін.

Будинок розроблений для того, щоб поєднати житловий простір з природою, адже навколо ростуть евкаліптові дерева, повідомляє Archdaily.

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За словами архітекторів, важливим елементом інтер'єру є саме відкритість просторів.



Через сильні вітри, будинок довелось будувати доволі закритим / Фото Archdaily

Наше заднє подвір'я – це півострів, що, безумовно, впливає на нашу роботу. Ми постійно спираємось на наш прибережний спосіб життя, і нас надихає простота невимушеного модернізму,

– пояснили дизайнери.

Двоповерховий будинок частково заглиблений в землю через постійні вітри, які дмуть в цій частині півострова.



Прозора стіна дозволила сформувати невеликі підвіконня / Фото Archdaily

На інтер'єр вплинув ландшафт – саме тому більшість внутрішнього облицювання тут дерев'яне.

Засклені дерев'яні рами, які виступають з однієї зі стін, натхненні прибережним середовищем. Вхід у будинок розташований під навісом евкаліпта. Тут відвідувач потрапляє у коридор, де переплітаються входи у вітальню, кухню, кабінет, ванну кімнату та спальню.



Інтер'єр приміщення побудований на контрастах / Фото Archdaily

Приміщення також має невеликий внутрішній дворик ідеально підходить для розваг на свіжому повітрі під сонцем.

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Головним елементом інтер'єру, який розташований просто в центрі вітальні є камін. Він має темний колір, що сильно контрастує з білосніжною платформою.

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