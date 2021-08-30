Дерево та панорами: у США пропонують відпочинок на фантастичному фермерському угідді

20:21

Відпочинок – це період, який кожен з нас хоче наповнити враженнями, що надихатимуть нас усе подальше життя. У Вісконсині створили місце, яке дозволить не лише перезавантажити свої внутрішні ресурси, а й додати приємні миті до своїх спогадів.