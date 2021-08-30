Дерево та панорами: у США пропонують відпочинок на фантастичному фермерському угідді
Джерело:Contemporist
Відпочинок – це період, який кожен з нас хоче наповнити враженнями, що надихатимуть нас усе подальше життя. У Вісконсині створили місце, яке дозволить не лише перезавантажити свої внутрішні ресурси, а й додати приємні миті до своїх спогадів.
У місті Фредерік завершилося будівництво затишного будиночку для незабутнього відпочинку. Втіленням проєкту в реальність займалася студія Sala Architects.
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Місце для натхнення / Фото Contemporist
Будиночок має площу лише 75 квадратних метрів, навколо нього – 140 гектарів фермерських угідь.
Дерево та панорами – найкраще рішення для взаємодії з довкіллям / Фото Contemporist
Інтер'єр продуманий таким чином, щоб задовольняти потреби гостей у відпочинку та спокої. Активностей варто шукати поза стінами будинку.
Зайві деталі не відволікають від краєвидів / Фото Contemporist
Основою інтер'єру стало місцеве дерево, а для занурення в природу дизайнери вирішили замінити стіни на панорамні вікна. Відпочинок в цьому місці не лише надихне та сповнить енергії, а й змусить подумати про власне затишне гніздечко серед мальовничої природи.
Інтер'єр огортає затишком / Фото Contemporist