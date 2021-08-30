У місті Фредерік завершилося будівництво затишного будиночку для незабутнього відпочинку. Втіленням проєкту в реальність займалася студія Sala Architects.

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Місце для натхнення / Фото Contemporist

Будиночок має площу лише 75 квадратних метрів, навколо нього – 140 гектарів фермерських угідь.

Дерево та панорами – найкраще рішення для взаємодії з довкіллям / Фото Contemporist

Інтер'єр продуманий таким чином, щоб задовольняти потреби гостей у відпочинку та спокої. Активностей варто шукати поза стінами будинку.

Зайві деталі не відволікають від краєвидів / Фото Contemporist

Основою інтер'єру стало місцеве дерево, а для занурення в природу дизайнери вирішили замінити стіни на панорамні вікна. Відпочинок в цьому місці не лише надихне та сповнить енергії, а й змусить подумати про власне затишне гніздечко серед мальовничої природи.

Інтер'єр огортає затишком / Фото Contemporist