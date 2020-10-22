Як прикрасити стіну деревом: переваги та ідеї для домашнього декору
Деяким людям не вистачає природи в великому місті. Тому для них ідеальним варіантом буде декор зі справжнього дерева. Цікаві ідеї, як додати дерево до інтер’єру – читайте в матеріалі.
Головне в усьому дотримуватись міри, повідомляє Дизайн 24.
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Наприклад, слід утриматись від використання натурального хутра чи рогів оленя у вигляді декору.
Можна обійтись і взагалі без хутра / Фото Pinterest
Переваги декорування інтер'єру деревом
Довговічність
Приклад декору з масиву / Фото Pinterest
Якщо деревину піддавали якісній обробці, то вона буде захищена від вологи і різних механічних пошкоджень та прослужить досить довго. Якщо це ще й ціла дерев'яна стіна або підлога, то ви зможете зекономити на щорічних ремонтах.
Теплоізоляція
Рекомендуємо обробляти лише одну стіну / Фото YouTube
Дерево є джерелом тепла не лише, якщо воно горить у вашому каміні. Так, сировина володіє хорошою здатністю утримати температуру повітря. Саме тому для холодної бетонної квартири, такий декор може виконувати функцію утеплення, нехай і часткового.
Унікальність
Також можна додатково використати гірлянди / Фото Pinterest
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Можна звичайно поклеїти шпалери із зображенням дерева, або постелити ламінат, але в таких випадках застосовується один патерн. Натомість натуральна обробка – це композиція, де кожен елемент є унікальним. Малюнок на дерев'яному спилі і його форма – неповторні.
Ідеї для декору
Аксесуар в інтер’єрі
Оброблене дерево буде пасувати практично в кожному інтер'єрі. Наприклад, невелика скриня буде гарним аксесуаром біля дивану у вітальні.
Дерев'яна скриня / Фото pinterest
Панно з необробленого дерева може прикрасити стіну, як в коридорі, так і в спальні.
Панно з необробленого дерева / Фото pinterest
Дерев’яні полиця
Полички з дерева різної форми – це дуже універсальна річ. Адже це не тільки елемент інтер'єру, а й місце для зберігання будь-чого. Наприклад, для гарного посуду, або якихось сувенірів чи виробів ручної роботи.
Поличка з дерева для посуду / Фото pinterest
Кросворд на стіні
Тут можна дати волю власній фантазії. Дерев'яний кросворд може складатись з літер імен усіх членів родини, або з літер імен домашніх улюбленців.
Кросворд з іменами членів родини / Фото pinterest
Дерев’яний годинник
Годинник на стіні може стати чудовим дизайнерським рішенням. А дерев'яні годинники можуть бути найрізноманітнішої форми: овальні, круглі, у формі листя чи сонця.
Дерев'яний годинник / Фото pinterest
Кубічний декор стін
Якщо вам подобається, як виглядають дерев'яні спили, то такий декор для вас буде ідеальним.
Декор стін дерев'яними кубами/ Фото zenwood.ua