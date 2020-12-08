Затишок, мінімалізм, приємні кольори та стильні акценти – ось що приходить на думку, коли чуєш про скандинавський стиль. Ми зібрали цікаві приклади новорічного оздоблення з Instagram.

Редакція Дизайн 24 пропонує яскраві приклади новорічного декору у скандинавському стилі.

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​1. Свічки та гірлянди

На підвіконні розміщені свічки різних розмірів, там же лежить гірлянда і природний декор: шишки та гілочки. Світло від вікна робить місце ідеальним для читання.

​2. Затишний балкон

На цьому відкритому балконі облаштували місце для сидіння. На кріслі розмістили теплі пледи й хутро, щоб там можна було проводити час взимку. Декор доповнили невеликою ялинкою з сушеними апельсинами.

​3. Затишна вітальня

Новорічну атмосферу зробили завдяки червоним пледам на дивані, ялинці та свічкам. Цікава деталь – роль каміна в цій кімнаті грає… телевізор, на якому демонструють полум'я.

​4. Мінімалістична ялинка

Для святкового настрою зовсім не обов'язково купувати ялинку до стелі й прикрашати її сотнями іграшок. Тільки погляньте, як стильно виглядає це скромне дерево з мінімумом прикрас.

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​5. Жива ялинка і псевдокамін

Мешканці цієї оселі також зробили мінімалістичний і стильний декор. Вони прикрасили псевдокамін живими гілками й білими шкарпетками для подарунків. Роль вогнища грають свічки.