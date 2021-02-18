Крісло-ковдра та оригінальні лампи: 5 чудових предметів для дому у скандинавському стилі

Відомий журнал про дизайн Dezeen робить огляд незвичних та стильних предметів декору для дому у скандинавському стилі. Усі ці речі продемонстровані у шоурумі Dezeen і чудово підкреслять винятковий смак своїх власників.

До добірки увійшли вироби шведської компанії Hem, данського бренду &tradition та норвежців Vestre. Усі ці вироби є суперсучасними й відображають актуальні тенденції стилю сканді.

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Крісло-ковдра від Faye Toogood



Пухове крісло / Фото Dezeen

Це крісло наповнене справжнім пухом, що розташований на металевому каркасі. Оббивку можна знімати. Крісло доступне у кремовому, коричневому та чорному кольорах.

Іспанський стілець від дизайнера Børge Mogensen



Оригінальний стілець / Фото Dezeen

Цю модель виготовляють ще з 1958 року. У неї є характерні широкі підлокітники, виготовлені з масиву європейського дуба, шкіряна спинка й зручне сидіння.

Ящик для зберігання від MOEBE



Ящик для зберігання / Фото Dezeen

Цей блок для речей є надзвичайно мінімалістичним і чудово підійде для зберігання в обмеженому просторі. Його виготовили з дубового дерева з чорними металевими рамами. Ящик можна перевернути на коротшу сторону і використовувати як столик.

Колекція посуду від NJRD



Глазурований посуд / Фото Dezeen

Посуд виготовлений з порцеляни. Він надзвичайно мінімалістичний та стриманий. Єдине, що дозволили собі дизайнери – експерименти з кольором.

До асортименту увійшли миски, глечики, тарілки з глазурованої порцеляни.

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Світильники Pantop від Verner Panton



Оригінальні світильники / Фото Dezeen

Це світильники у стилі ретро, виготовлені у 8 кольорах, до яких увійшли лісовий зелений, гірчично-жовтий, блакитний, рожевий та нейтральніші відтінки.

Ці предмети можна використовувати як настільну лампу або підвісний світильник.