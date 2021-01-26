Вироблено в Україні: добірка унікального декору для дому від українських майстрів

Якщо ви давно хотіли придбати щось цікаве та незвичне для своєї квартири – переглядайте нашу добірку цікавих речей. Їх роблять українські майстри.

Джерело: 24 канал

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Ці речі є унікальними та виготовляються вручну або на маленьких виробництвах. Читайте, чим можна прикрасити свій дім та як підтримати українських виробників.

Валяне каміння

Valoon store

М'які та теплі камені різних кольорів та розмірів. Їх виготовляють з шерсті методом валяння. Це каміння максимально схоже на справжнє.

Valoon – це пуфи та підставки для ніг. Втім, їх можна використовувати й просто як стильний декор.

Картонний будиночок

Futufu Kids

Будинки з картону вагою усього один кілограм стануть чудовим подарунком для дітей. Оригінальні будинки – білого кольору, тому діти зможуть розмалювати їх на власний смак.

Ви можете обрати класичний будинок або маленький замок – усі вони однаково сподобаються дітям.

Люстра у квадраті

Ficus.house



Квадратні світильники виглядають стильно / Фото Ficus.house

Ці оригінальні та недорогі люстри в стилі лофт стануть окрасою вашої оселі. На сторінці можна знайти ще чимало оригінальних речей для дому.

Стіна з вазонами

PixelGardenArt

Цей виробник продає спеціальні підставки, у яких можна розмістити вазони. В результаті ви отримаєте стильну зелену стіну для своєї квартири чи офісу.

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