Вироблено в Україні: добірка унікального декору для дому від українських майстрів

Якщо ви давно хотіли придбати щось цікаве та незвичне для своєї квартири – переглядайте нашу добірку цікавих речей. Їх роблять українські майстри.
Джерело: 24 канал
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Ці речі є унікальними та виготовляються вручну або на маленьких виробництвах. Читайте, чим можна прикрасити свій дім та як підтримати українських виробників.
М'які та теплі камені різних кольорів та розмірів. Їх виготовляють з шерсті методом валяння. Це каміння максимально схоже на справжнє.
Valoon – це пуфи та підставки для ніг. Втім, їх можна використовувати й просто як стильний декор.
Будинки з картону вагою усього один кілограм стануть чудовим подарунком для дітей. Оригінальні будинки – білого кольору, тому діти зможуть розмалювати їх на власний смак.
Ви можете обрати класичний будинок або маленький замок – усі вони однаково сподобаються дітям.
Квадратні світильники виглядають стильно / Фото Ficus.house
Ці оригінальні та недорогі люстри в стилі лофт стануть окрасою вашої оселі. На сторінці можна знайти ще чимало оригінальних речей для дому.
Цей виробник продає спеціальні підставки, у яких можна розмістити вазони. В результаті ви отримаєте стильну зелену стіну для своєї квартири чи офісу.
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