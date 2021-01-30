Ідеї декору з дерева для вашого дому: оригінальна добірка

Композиції з екоматеріалами завжди виглядають цікаво та модно. Крім того, вони пасують практично до кожного стилю.
Джерело: 24 канал
У нашій добірці ви зможете знайти оригінальні рішення, які доповнять ваш домашній інтер'єр.
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На гілку, яку попередньо потрібно обробити, можна прикріпити свічки. Попіклуйтеся про безпеку, щоб вогонь не торкався дерева.
Найкращим варіантом буде обрати електричні свічки, що працюють на батарейці.
Підставка під свічі з дерева / Фото pinterest
Коли ви гуляєте вулицею, можна назбирати різні гілочки. Їх можна використати для того, щоб прикрасити вазу, наприклад.
У такій посудині ефектно виглядає різний декор із квітів чи інших гілок.
Оригінальна ваза / Фото pinterest
Така підставка для взуття – це економія місця, а також завдяки камінню по приміщенню не розноситься бруд.
Підставка під взуття / Фото pinterest
Грубий зріз дерева можна використати замість горщика. Головне, треба використовувати рослини, які не є вибагливими в догляді.
Сукуленти у зрізах дерева / Фото samotuzhky
Інші цікаві ідеї використання дерева / Фото samotuzhky, pinterest