Ідеї декору з дерева для вашого дому: оригінальна добірка

Композиції з екоматеріалами завжди виглядають цікаво та модно. Крім того, вони пасують практично до кожного стилю.

Джерело: 24 канал

У нашій добірці ви зможете знайти оригінальні рішення, які доповнять ваш домашній інтер'єр.

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Оригінальний свічник

На гілку, яку попередньо потрібно обробити, можна прикріпити свічки. Попіклуйтеся про безпеку, щоб вогонь не торкався дерева.

Найкращим варіантом буде обрати електричні свічки, що працюють на батарейці.



Підставка під свічі з дерева / Фото pinterest

Ваза для квітів

Коли ви гуляєте вулицею, можна назбирати різні гілочки. Їх можна використати для того, щоб прикрасити вазу, наприклад.

У такій посудині ефектно виглядає різний декор із квітів чи інших гілок.



Оригінальна ваза / Фото pinterest

Підставка для взуття

Така підставка для взуття – це економія місця, а також завдяки камінню по приміщенню не розноситься бруд.



Підставка під взуття / Фото pinterest

Дерево замість горщика

Грубий зріз дерева можна використати замість горщика. Головне, треба використовувати рослини, які не є вибагливими в догляді.

Серед них:

сукуленти;

кактуси;

традесканції;

хлорофітуми;

літопси.



Сукуленти у зрізах дерева / Фото samotuzhky

Інші цікаві ідеї використання дерева / Фото samotuzhky, pinterest