Спеціально до Дня архітектури України, Дизайн 24 публікує підбірку інтер'єрів, які створили для себе і своїх сімей українські архітектори та дизайнери. Ми заглянемо в приватний простір тих, хто його створює та розкажемо, що в ньому особливого.

Читайте також Як правильно обрати кондиціонер для дому: практичні поради

"Шкруб" Сергія Махна

Будинок для своєї сім'ї архітектор Сергія Махно, побудував в Козині, неподалік від Києва. Куб "Шкруб" під товстою солом'яною стріхою виділяється на тлі стандартних будівель, розташованих поруч. Проєктуючи дім, Махно опирався на характерну для себе естетику вабі-сабі – поєднання японської простоти та української традиційності. Завдяки цьому тандему, в будинку помістилося "багато природи та багато життя".



Де живуть українські архітектори / Фото Mahno

Стіни мають кілька видів керамічного покриття: звичайна глина змішана з насінням льону, жита і пшениці. Прості фасади будинку оздоблені тонкими горизонтальними дерев'яними рейками. У солом'яному даху зроблені вирізи для вікон верхнього поверху.



Дерев'яні стелажі – ідеальне тло для кераміки / Фото Mahno



У будинку використано безліч текстур / Фото Mahno

Інтер'єр наповнений великою колекцією української кераміки. Стіни покриті керамічною плиткою по дизайну власника, також дім прикрашають керамічні світильники та колекція гончарних виробів Махна.

Покриті штукатуркою сходи ведуть на другий поверх. Тут починається приватна зона дому – зі спальнями власників та трьох дітей.



У будинку використано безліч текстур / Фото Mahno

Кожна з дитячих спроєктована індивідуально, зі своїм особливим дизайном. В одній домінує обробка з дуба, в іншій – шпалери, намальовані Сергієм, в третій – стіни прикрашені тваринами і птахами. В головній спальні узголів'я виліплене у вигляді глиняної скелі. Спальня розділена на зони – є домашній офіс, зона сну і ванна кімната.



Глиняне узголів'я у спальні / Фото Mahno

Пастельний дім Вікторії Якуші в Брюсселі

На пошук ідеального будинку пішло кілька місяців. Врешті Вікторія зі сім'ю зупинилася на будівлі, зведеній у 2007 році архітектурною студією V2W. Дерев'яний фасад, бетонна підлога, одна зі стін викладена з цегли, а панорамні вікна доставляють сюди максимум світла.



Де живуть українські дизайнери / Фото Yakusha Design



Де живуть українські дизайнери / Фото Yakusha Design



Перший поверх – своєрідна галерея сучасного дизайну / Фото Yakusha Design

Дім Якуші двоповерховий. На першому поверсі – передпокій, кухня, вітальня, на другому – 3 спальні й 2 санвузли.

Концепція майбутнього інтер'єру народилася в той же день, коли Якуша прийняла рішення заїжджати сюди. Архітекторка вирішила створити не просто дім, а галерею-резиденцію сучасного українського дизайну. Відвідувачі немов приходять в гості до друзів, де їм пропонують взаємодіяти з дизайнерськими предметами з різних колекцій.



Дім прикрашає велика кількість декоративних елементів / Фото Yakusha Design



Природні матеріали у вітальні / Фото Yakusha Design

На першому поверсі розміщено мінімалістичні меблі в нейтральних бежевих відтінках. Деревина, кераміка і войлок – основні матеріали, які використовувалися для оформлення жила. Вони створюють рівновагу в поєднанні з бетоном, сталевою обробкою і цегляними стінами.



Світлі кольори та панорамні вікна у дизайні / Фото Yakusha Design



Мінімалістичний інтер'єр / Фото Yakusha Design

Щоб мінімалістичний монотонний інтер'єр не був нудним, його розбавили фактурами – речами з історією, круглими предметами та живими матеріалами.

Дім Христини Бадзян та Дмитра Сорокевича

Архітектори бюро replus зупинили свій вибір на квартирі в історичній частині Львова. Попри занедбаний вигляд та незручне планування, парі сподобалося житло, а його облаштування стало певним викликом.



Де живуть українські архітектори / Фото replusbureau



Як живуть українські архітектори / Фото replusbureau



Відреставрована квартира у Львові, яка поєднує сучасність та традиції / Фото replusbureau

Архітектори розповідають, що при виборі загальної концепції, вони відразу вирішили орієнтуватися на автентику. Оскільки і Христина, і Дмитро народилися у Львові, вони тяжіють до збереження історичної самобутності. При цьому пара щодня спостерігає, як люди руйнують прості цінності, "прагнучи побудувати навколо себе безликий сучасний інтер'єр тільки щоб позбутися від старого".

Своїм прикладом архітектори вирішили продемонструвати, що навіть прості речі можуть прикрасити інтер'єр, а старі – вдало його доповнити.



У домі домінують природні матеріали / Фото replusbureau



Необроблені поверхні у вітальні / Фото replusbureau



Камін у вітальні / Фото replusbureau

Підлога в кухні аж до несучих балок повністю прогнила, а інженерні комунікації знаходились в аварійному стані. З часів австрійського періоду збереглися старі вікна, підлоги, двері. На стінах і стелі був типовий елемент радянського доброустрою – вапняна побілка, під шаром якої в спальні виявили розписи. Паркет вдалося реставрувати частково.



Зона кухні-столової / Фото replusbureau

Вдалося відреставрувати двері, вікна ж довелося замовляти нові, повторивши малюнок старого скління. Віконні ручки були в хорошому стані, їх зняли та прикрутили вже на нові вікна.

Піч спочатку перебувала між двома спальнями. У квартирі давно переробили систему опалення, тому піч не виконувала ніяких функцій. Утім, архітекторам захотілося зробити відкритий камін. І вони вирішили скористатися перевагами третього, останнього поверху приміщення. Відтак, вони зробили витяжну трубу та вивели її через горище.



Дитяча кімната / Фото replusbureau



Спальня архітекторів /Фото replusbureau

Архітектори зізнаються, що не дуже полюбляють перегородки між кухнею і вітальнею, але в цьому випадку здійснити демонтаж було неможливо. Тому замість дверей залишили порожні арочні отвори, які попередньо зміцнили. Основні зони у квартирі залишилися на своїх місцях, а проблему вузьких кімнат вирішили за допомогою дзеркал.

Ідея залишити стельові балки відкритими з'явилася в процесі ремонту. На відміну від підлогового покриття вони виявилися в хорошому стані.



Ванна у спальні / Фото replusbureau

Найцікавішою деталлю виглядає ванна у спальні. Архітектори зізнаються, що ставили її виключно в цілях відпочинку. При цьому у квартирі є функціональна душова.

Квартира дизайнерки Яна Молодих у Києві

Яна Молодих придбала квартиру в Києві площею 48 квадратних метрів. Причиною покупки стало приємне поповнення – у дизайнерки з'явилася кішка, яка ускладнила проживання в орендованій квартирі.



Як живуть дизайнери / Фото Yana Molodykh Interiors



Основний акцент – на кольорах /Фото Yana Molodykh Interiors

Квартира дизайнерки розташована в житловому комплексі малоповерхової забудови. ЇЇ головна перевага – власна тераса. Яна зіткнулася з обмеженням в часі та бюджеті, тому основні акценти робилися на кольорі та предметах декору.



Круглий стіл для обіду не займає багато місця / Фото Yana Molodykh Interiors

Першим предметом після покупки квартири стала картина одеської художниці зі зображенням собаки. В результаті весь простір дизайнерка присвятила тваринному світу.



У домі домінує тваринна тематика /Фото Yana Molodykh Interiors

Для візуального розширення компактних приміщень Яна використала шпалери, а гардеробна у спальні стильно прихована оксамитовими гардинами.



Гардини для відділення гардеробної /Фото Yana Molodykh Interiors



Шпалери з тваринним принтом / Фото Yana Molodykh Interiors



Шпалери для розширення простору /Фото Yana Molodykh Interiors