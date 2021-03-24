Як зберігати речі під стелею: 5 ідей для маленьких квартир

Для того, щоб з комфортом жити у маленькій квартирі, потрібно продумати систему зберігання речей. Полиці під стелею зекономлять житлову площу і допоможуть заховати усе необхідне.

Сьогодні існує чимало конструкцій, що допоможуть організувати простір. Серед них є відкриті й закриті, стаціонарні та рухомі, легкі конструкції та об'ємні, призначені для великої кількості речей.

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Меблі висотою до стелі



Високі шафи допоможуть заховати усе необхідне / Фото Domfront

Це найпростіший варіант, однак не найбюджетніший. Якщо ви плануєте замовляти нові шафи – однозначно купуйте варіанти висотою до стелі. Це рішення буде виправданим і для кухні, і для житлових кімнат або передпокою.

Серед переваг меблів по висоті кімнати: вони місткі, надійно ховають предмети від сторонніх очей та не накопичують пил.

З недоліків: такі меблі можуть виглядати надто масивно та обтяжувати інтер'єр.

Модульні полиці



Полиці під стелею виглядають досить декоративно / Фото Imbuilder

Відкриті полиці легко монтувати й вони є досить бюджетними. На них можна зберігати книги, альбоми, сувеніри тощо.

Стелажі можна зробити по всьому периметру кімнати або тільки в одному місці. Можна також чергувати відкриті й закриті полички.

Недоліком такого рішення є те, що відкриті полиці й предмети на них збирають чимало пилу.

Ніші під стелею



Ніші для речей потрібно монтувати на етапі ремонту / Фото Shkafchik

Ніші є стаціонарними та, фактично, монтуються в кімнаті під час ремонту. До ніш можна додати дверцята. Таке рішення допомагає вміщувати чималу кількість речей.

З недоліків: ніші крадуть висоту кімнати й можуть візуально обтяжувати інтер'єр.

Стелажі



На стелажах можна зберігати безліч речей / Фото Stroimpilim

Такий варіант краще підходить для комори, гаражу або інших підсобних приміщень. Стелажі схожі на полиці, однак менш декоративні. Стелажі можна зробити з дошок або піддонів і розмістити їх на металевому каркасі.

Правильно і якісно зроблені стелажі вміщують чимало різних речей, навіть досить важких. Зараз популярно робити стелажі навіть у квартирах, наприклад, в стилі лофт. Але не до кожного інтер'єру підійде таке грубе рішення.

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Рухомі конструкції



Система для зберігання під стелею / Фото Make-self

Можна виготовити рухому конструкцію з рейок, роликів, тросів та місць для зберігання. Система може складатися з підвісних корзинок, пластикових лотків тощо.

Така конструкція допоможе зберігати та розсортувати велику кількість речей. Але вона потребує простору, тому краще встановлювати її в гаражі, підвалі або на балконі.