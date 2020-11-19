Перед мешканцями невеликих квартир постає проблема: де зберігати речі. Бажано, щоб ще й залишилося місце для життя.

Про те, куди заховати усі свої речі, розповідає Дизайн 24.

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Шафи до стелі

Забудьте про модну кухню без навісних шафок. Якщо у вашій квартирі справді мало місця, використовуйте простір по максимуму.



Високі шафи збільшують простір для зберігання / Фото Stroimpilim

Робіть усі шафи у квартирі висотою до стелі. Це створить своєрідні антресолі – на верхні полиці можна ховати безліч речей, що тимчасово не потрібні. Так ви зможете комфортно розміщувати сезонний одяг, ковдри, спорядження для занять спортом і туризмом тощо.

Простір під ліжком



Ліжко з нішами для зберігання / Фото fmebli.com.ua

Якщо площа вашого житла невелика, є сенс купувати ліжко з шухлядами. Такий варіант зекономить простір і кошти – в деяких випадках можна обійтися без шафи.

Використайте стіну навколо вікна



Шафи навколо вікна / Фото legko.com

Зазвичай ця стіна не залучена в процесі планування меблів. Але простір біля вікна можна використати максимально: поставте тут робочий стіл, а всю стіну довкола можна закрити шафою чи полицями.

Замовте комплект із шафи й ліжка

Так всі необхідні речі у спальні будуть розміщені в одній площині. У вас залишаться вільні стіни: біля них можна розмістити робочий стіл, телевізор або ж залишити простір пустим.



Кімната, у якій максимально використали вільний простір / Фото Design-homes

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Поставте полиці в кутках

Якщо вам не вистачає місця для зберігання всяких дрібниць, кутові полички стануть хорошим варіантом. Їх можна виготовити на замовлення, або ж пошукати подібні у магазинах.



Використовуйте простір в кутку кімнати / Фото Novamett

Такий лайфхак підійде і для стола. Якщо немає простору для повноцінного робочого місця, придбайте компактний кутовий варіант.