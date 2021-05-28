Де розмістити пральну машину: 5 ідей від дизайнерів

Якщо ви робите ремонт без допомоги дизайнерів, то ця стаття вам точно знадобиться. Пральна машина – це необхідна річ у кожному домі і якщо у вас маленька кухня чи ванна, і ви не знаєте, як заощадити площу, то рішення є. Читайте ідеї у нашому матеріалі.

У сучасних інтер'єрах усю побутову техніку приховують у меблевій частині, проте пральна машина має свою особливість у користуванні. Виробники рекомендують відкривати пральну машину після прання до повного висихання барабану, щоб техніка була у відмінному стані тривалий час. Як вдало розмістити пральну машину в інтер'єрі, щоб було комфортно, розповіли kutsinadesign у своєму інстаграмі.

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1. Під стільницею

Висота середньої пральної машини з фронтальним завантаженням в середньому має 85 сантиметрів. Поставити таку техніку під стільницю не складе труднощів – виглядати "чужорідним об'єктом" вона точно не буде. Матеріал стільниці може бути будь-яким: дерево, штучний і натуральний камінь, пластик – залежить тільки від вашого бюджету.

Пральна машина прихована у меблевій частині / Фото інстаграм kutsinadesign

2. У ніші у ванній

Ніша хороша тим, що, навіть якщо її немає в типовому плануванні, перегородки можна зробити самостійно за допомогою гіпсокартону і викласти плиткою.

Пральна та сушильна машини розташовані у ніші із шафою для побутових речей. Зручно! / Фото інстаграм kutsinadesign

3. В окремій пральні

Крім пральної машини, тут можна встановити також і сушильну – проблема розвішування по дому білизни вирішиться відразу. Для економії місця дві машини встановлюють одну над іншою.

Якщо площа квартира дозволяє втілити таке рішення – не сумнівайтеся! / Фото інстаграм kutsinadesign

4. У гардеробній

Для техніки й побутової хімії досить виділити невелику шафу – тоді для зберігання одягу буде більше простору. Корисна річ – складна прасувальна дошка, яка стане в пригоді для прасування і постільної білизни,

і вечірньої сукні.

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5. У шафі

Не найпопулярніший, але теж досить функціональний варіант – розмістити пральну машинку можна в шафі коридору або кімнати. Таким чином, ви заощадите місце на кухні, наприклад, для посудомийної машини, а в санвузлі – для великої ванни. Єдиний недолік такого розташування – потрібно буде продумати систему набору і зливу води.